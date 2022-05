Zemřel lékař, sexuolog a publicista Radim Uzel, bylo mu 82 let

Ve věku 82 let zemřel po těžké nemoci lékař a sexuolog Radim Uzel. Deníku Blesku to řekl jeho vnuk. Uzel byl známý jako popularizátor sexuologie a sexuální výchovy nebo autor odborných i populárních knih o antikoncepci, plánovaném rodičovství a poruchách plodnosti. Letos v březnu převzal od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání.

Radim Uzel měl vážné zdravotní problémy od podzimu 2020, kdy prodělal s velmi těžkým průběhem covid a kvůli plicní embolii mu hrozila smrt. Loni u něj lékaři odhalili rakovinu žaludku, podstoupil dvě operace jícnu a chemoterapie.

Radim Uzel se narodil 27. března 1940. V roce 1963 vystudoval brněnskou lékařskou fakultu, pracoval nejprve v Ústí nad Orlicí, Brně a Františkových Lázních. Po deseti letech se vedl gynekologickou sexuologii a endokrinologii v Ostravě. Po roce 1989 přešel do Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze.

Je autorem mnoha odborných i populárních knih o antikoncepci, plánovaném rodičovství a poruchách plodnosti. Je také dlouholetým ředitelem Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Kromě vědecké a osvětové činnosti se Uzel zapojil také do politiky. V době normalizace byl předsedou organizace KSČ. Na počátku 90. let stál u zrodu strany Nezávislá erotická iniciativa, za ni byl zvolen do pražského zastupitelstva. Opakovaně kandidoval do Senátu, například za Stranu zelených, Českou stranu národně sociální nebo Sebeobranu voličů. Naposledy se o post senátora ucházel v roce 2012 za Stranu práv občanů Zemanovce na Břeclavsku. V červnu 2002 kandidoval za národní socialisty do Poslanecké sněmovny. Do parlamentu se ale nikdy nedostal.

V roce 2020 získal od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy, kvůli odložení ceremoniálu ji převzal až letos v březnu.

"Chlap je od přírody zvíře, ženy by s tím měly počítat a zařídit se podle toho." Radim Uzel v DVTV v prosinci 2020: