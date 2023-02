Zemřel komunistický premiér Štrougal. Byl tváří normalizace a pravou rukou Husáka

Bývalý komunistický předseda vlády Lubomír Štrougal zemřel ve věku 98 let. Působil také ve funkcích ministra vnitra a ministra zemědělství. Jeden ze symbolů normalizace byl více než 30 let členem vedení komunistické strany a 19 let stál v čele federální vlády. Štrougal dlouhodobě trpěl vážnou duševní poruchou, neúčastnil se soudu o jeho spoluvině na zabíjení lidí na hranicích.

Štrougal byl spolu s dalšími postavami komunistické totality stíhán v posledních letech za podíl na zabití a zranění lidí na československých hranicích. S jejich vědomím pohraničníci stříleli na Čechoslováky, kteří před režimem chtěli utéct na Západ. Stíhání ale bylo zastaveno, protože podle znaleckých posudků nebyl Štrougal schopen chápat smysl trestního řízení. Na Ústavní soud se loni se stížností proti zastavení obrátila skupina zraněných a pozůstalých po zabitých při pokusu o přechod železné opony. Související Foto: Tenkrát na Pražském hradě. Tudy se prohnaly zběsilé dějiny 20. století 24 fotografií "Namítali jsme, že je posudek vadný. Jenže když teď doktor Štrougal zemřel, už nebude co přezkoumávat," řekl Seznam Zprávám Lubomír Müller, advokát zastupující poškozené Němce. Štrougal byl v KSČ od roku 1948, o deset let později se stal členem Ústředního výboru strany. V roce 1959 se stal ministrem zemědělství, v letech 1965 až 1968 byl ministrem vnitra. V roce 1970 se stal předsedou federální vlády, post držel téměř 19 let. Stal se jednou z hlavních tváří normalizace a jedním z nejznámějších představitelů Husákovy doby. "Pro mě bude vždy spjat jako pravá ruka Gustava Husáka, skutečný technokrat moci a jedna z hlavních tváří československé normalizace," řekl Seznam Zprávám ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna. Na konci 80. let ale prohrál vnitrostranický boj a generálním tajemníkem komunistické strany se místo Husáka stal Miloš Jakeš. Štrougal rezignoval v říjnu 1988 a po pádu komunistického režimu se stáhl z politiky a odešel do důchodu.