Zemřel herec Pavel Nečas známý z televizních seriálů, bylo mu 59 let

Ve středu zemřel herec Pavel Nečas, který byl známý zejména svými rolemi v televizních seriálech. S odvoláním na rodinu a další zdroje to dnes uvedly CNN Prima News a server Expres.
Nečasovi bylo 59 let. Kromě vystupování před kamerou působil také v divadle.
Nečase diváci mohli v minulosti vidět například v seriálech Okresní přebor, Zdivočelá země nebo Černí baroni. V posledních letech vystupoval v seriálu televize Prima ZOO. Hrál také ve filmech Příběh kmotra nebo Střídavka.
Nečas vystudoval brněnskou konzervatoř, poté hrál v Olomouci, Uherském Hradišti a v Ostravě. V roce 1998 se stal členem souboru pražského Divadla Na Fidlovačce v Praze, odkud v roce 2015 odešel do Divadla na Vinohradech.
Neberete málo? Podrobná data ukazují, kolik vydělávají lidé ve stovkách profesí
Nejlépe placení jsou v Česku řídící letového provozu s měsíční mzdou 271 tisíc korun, naopak stavební dělníci si nevydělají ani desetinu této částky. Datová redakce Aktuálně.cz zanalyzovala podrobná data statistiků. Podívejte se, komu v posledních dvanácti letech nejvíce rostly mzdy a kdo naopak přidáno nedostal.
Augustu vystrašila slabota s Lotyšskem. Vadílo mu sebevědomí, vítr v sestavě nezabral
Kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta měl po závěrečném utkání ve skupině B mistrovství světa v Minneapolisu ke spokojenosti daleko. Čeští mladíci sice porazili Lotyšsko 4:2, ale v jejich výkonu byly rezervy, jak přiznal Augusta v rozhovoru na svazovém webu.
Výbuch a požár ve švýcarském lyžařském středisku. Zemřelo na 4O lidí
Mrtvých po požáru z noci na dnešek v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana je zhruba 40. Italskému ministerstvu zahraničí to podle agentury Reuters sdělila místní policie. Část obětí jsou cizinci. Na sto lidí je zraněných, z toho většina těžce. Podle tiskových agentur o tom informovala místní policie.
Babiš: Vláda udělá vše pro to, aby se rozdělená společnost začala sjednocovat
Vláda udělá vše pro to, aby se česká rozdělená společnost začala sjednocovat, hlavně v otázce hrdosti a vlastenectví. V novoročním projevu, zveřejněném dnes na sociálních sítích, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Kamery ve sprchách, „Fialova“ bouračka do Kajínka. Všechny přešlapy Komorousovy elity
Chrání nejvyšší ústavní činitele, obě parlamentní komory i ambasády. O Ochranné službě Policie ČR se říká, že patří mezi elitní útvary, v posledních letech v ní ovšem bujel jeden skandál za druhým. Došlo na šmírování kolegyň ve sprchách, kuriózní bouračku s odsouzeným vrahem Jiřím Kajínkem i na „útěk“ od amerického velvyslance. Co všechno se dělo v útvaru končícího ředitele Jiřího Komorouse?