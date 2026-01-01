Přeskočit na obsah
Benative
1. 1.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Zemřel herec Pavel Nečas známý z televizních seriálů, bylo mu 59 let

ČTK

Ve středu zemřel herec Pavel Nečas, který byl známý zejména svými rolemi v televizních seriálech. S odvoláním na rodinu a další zdroje to dnes uvedly CNN Prima News a server Expres.

Pavel Nečas.
Herec Pavel Nečas.Foto: ČTK / Švancara Petr
Reklama

Nečasovi bylo 59 let. Kromě vystupování před kamerou působil také v divadle.

Nečase diváci mohli v minulosti vidět například v seriálech Okresní přebor, Zdivočelá země nebo Černí baroni. V posledních letech vystupoval v seriálu televize Prima ZOO. Hrál také ve filmech Příběh kmotra nebo Střídavka.

Nečas vystudoval brněnskou konzervatoř, poté hrál v Olomouci, Uherském Hradišti a v Ostravě. V roce 1998 se stal členem souboru pražského Divadla Na Fidlovačce v Praze, odkud v roce 2015 odešel do Divadla na Vinohradech.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Switzerland Bar Fire
Switzerland Bar Fire
Switzerland Bar Fire

Výbuch a požár ve švýcarském lyžařském středisku. Zemřelo na 4O lidí

Mrtvých po požáru z noci na dnešek v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana je zhruba 40. Italskému ministerstvu zahraničí to podle agentury Reuters sdělila místní policie. Část obětí jsou cizinci. Na sto lidí je zraněných, z toho většina těžce. Podle tiskových agentur o tom informovala místní policie.

Reklama
Jiří Komorous, ředitel Národní protidrogové centrály
Jiří Komorous, ředitel Národní protidrogové centrály
Jiří Komorous, ředitel Národní protidrogové centrály

Kamery ve sprchách, „Fialova“ bouračka do Kajínka. Všechny přešlapy Komorousovy elity

Chrání nejvyšší ústavní činitele, obě parlamentní komory i ambasády. O Ochranné službě Policie ČR se říká, že patří mezi elitní útvary, v posledních letech v ní ovšem bujel jeden skandál za druhým. Došlo na šmírování kolegyň ve sprchách, kuriózní bouračku s odsouzeným vrahem Jiřím Kajínkem i na „útěk“ od amerického velvyslance. Co všechno se dělo v útvaru končícího ředitele Jiřího Komorouse?

Reklama
Reklama
Reklama