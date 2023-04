Přitroublý vrátný, falešná teta a čtyři vraždy stačí. Nejlepší role Lubomíra Lipského

Sto let uplyne právě 19. dubna od narození herce Lubomíra Lipského. Do povědomí diváků se zapsal rolí dědy Potůčka v seriálu Tři chlapi v chalupě, to mu bylo 36 let. Později si zahrál v několika filmových komediích, které režíroval jeho bratr Oldřich, například Šest medvědů s Cibulkou nebo Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Podívejte se na oblíbeného herce na fotografiích z některých rolí.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!