Zemřel filozof Ladislav Hejdánek, signatář a mluvčí Charty 77. Bylo mu 92 let

Důvodem, proč se severokorejský vůdce Kim Čong-un více než dva týdny neobjevil na veřejnosti, jsou možná jeho obavy z nákazy koronavirem. Podle agentury Reuters to v úterý prohlásil jihokorejský ministr pro sjednocení. Média v posledních dnech spekulují o zdravotních problémech 36letého Kima. Objevily se zprávy, že prodělal kardiovaskulární zákrok, či dokonce, že je ve vegetativním stavu. Nejistota ohledně Kimova stavu vzbuzuje otázky kolem případného nástupnictví - podle expertů citovaných agenturou Reuters by mohl v čele země stanout jako regent někdo z jeho nejbližších poradců nebo jeho vlivná sestra, dokud nedospěje Kimův nejstarší syn. Tomu je podle jihokorejských médií deset let.