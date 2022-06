Zemřel dlouholetý starosta a člen vedení STAN Věslav Michalik

V neděli zemřel dlouholetý starosta Dolních Břežan a místopředseda hnutí STAN Věslav Michalik, bylo mu 59 let. Na Twitteru to uvedl předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan.

"Zemřel Věslav Michalik, místopředseda hnutí STAN, skvělý starosta Dolních Břežan a můj dobrý přítel. Nenacházím slov," napsal Rakušan. Další podrobnosti nesdělil.

Zemřel Věslav Michalik, místopředseda hnutí STAN, skvělý starosta Dolních Břežan a můj dobrý přítel. Nenacházím slov.

Upřímnou soustrast všem blízkým. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 12, 2022

Podle informací serveru Neovlivní měl náhle zemřít v neděli odpoledne při výletě na horách. "To se mnou hodně otřáslo. Znali jsme se dlouho. Ještě mu nebylo šedesát, byl to sportovec plný života. Upřímnou soustrast pozůstalým. Je mi to moc líto," napsal bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

Ke kondolujícím se přidal také ministr pro místní rozvoj ze Piráty Ivan Bartoš. "Dnes večer nás bohužel zastihla tragická zpráva o smrti Věslava Michalika. Upřímnou soustrast jak nejbližším a rodině, tak i jeho kolegům a přátelům ve STAN, uvedl na svém Twitteru.

"Je mi velmi líto náhlého úmrtí Věslava Michalika. Upřímnou soustrast a hodně sil rodině a jeho přátelům," napsal premiér Petr Fiala za ODS. Upřímnou soustrast rodině vyjádřila také předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová za TOP 09, nebo šéf lidoveckého klubu Marek Výborný.

Michalik se narodil v Českém Těšíně a vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT v Praze. Ekonomické vzdělání získal na Rochester Institute of Technology v USA.

V letech 1986 až 1996 pracoval Michalik jako vědecký pracovník Akademie věd ČR v Ústavu jaderné fyziky a Ústavu dozimetrie záření, po odchodu z akademické sféry až do roku 2007 působil ve finančních institucích v různých funkcích od analytika až po člena představenstva. Od roku 2002 podnikal v oboru investiční poradenství.

Od roku 2004 byl starostou Dolních Břežan a od roku 2012 zastupitelem Středočeského kraje. Po loňských volbách do poslanecké sněmovny se měl stát ministrem průmyslu a obchodu, nakonec se ale rozhodl o post neucházet poté, co se objevily pochybnosti o jeho podnikání.