Zemřel český fyzikální chemik Pavel Jungwirth

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek český fyzikální chemik Pavel Jungwirth, informoval o tom Český Rozhlas Plus. Jungwirth se ve své práci věnoval především molekulové simulaci iontů na vodních rozhraních. Loni obdržel hlavní cenu Nadace Neuron za celoživotní přínos vědě.
Jungwirth působil v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd (ÚOCHB). Se svým týmem se věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu. Tato práce vycházela z předpokladu, že mezi kovy nepatří jen materiály s pevným skupenstvím, ale také některé kapaliny.
Jungwirth dlouhodobě pracoval také v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. V letech 2020 až 2022 byl předsedou Učené společnosti.
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