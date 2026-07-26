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Zemřel český fyzikální chemik Pavel Jungwirth

ČTK

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek český fyzikální chemik Pavel Jungwirth, informoval o tom Český Rozhlas Plus. Jungwirth se ve své práci věnoval především molekulové simulaci iontů na vodních rozhraních. Loni obdržel hlavní cenu Nadace Neuron za celoživotní přínos vědě.

Pavel Jungwirth, vědec
Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie.Foto: Volfík René – ČTK / Volfík René
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Jungwirth působil v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd (ÚOCHB). Se svým týmem se věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu. Tato práce vycházela z předpokladu, že mezi kovy nepatří jen materiály s pevným skupenstvím, ale také některé kapaliny.

Jungwirth dlouhodobě pracoval také v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. V letech 2020 až 2022 byl předsedou Učené společnosti.

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