Zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nykodým, bylo mu 81 let. U soudu působil v letech 2003 až 2013 jako nominant tehdejšího prezidenta Václava Klause. Pro druhé funkční období nezískal podporu Senátu.
Zemřel ve čtvrtek, informoval Ústavní soud na svém webu.
Rodák z Vojkova na Benešovsku vystudoval pražskou právnickou fakultu. Pracoval jako advokát, po roce 1989 působil také například v Legislativní radě vlády a představenstvu České advokátní komory.
"V desetiletém období svého mandátu byl jedním z pilířů rozhodovací činnosti Ústavního soudu, zejména v oblasti ochrany základních práv a svobod, zdravotnického práva, rodinného práva, trestního práva i volebního soudnictví. Jeho klid, nesporná odborná erudice, důraz na nezávislost rozhodování a ochota naslouchat jiným názorům, to vše bylo cenným příspěvkem k rozvoji českého ústavního práva a judikatury," uvedl generální sekretář soud Vlastimil Göttinger.
Když Nykodým soud opouštěl, řekl, že se podařilo prosadit řadu důležitých věcí. Zmínil například postupnou deregulaci nájemného. "To bylo potřeba, aby majitelé nedotovali bydlení těm, co to nepotřebují," uvedl tehdy. Za problém však označil to, že zároveň nevznikl zákon o sociálním bydlení a že se obce masivně zbavovaly bytového fondu.
Mnoho Nykodýmových nálezů se týkalo zdravotnictví a jeho ústavněprávních aspektů. Byl zpravodajem v řízení, které vyústilo ve zrušení úpravy zdravotnických standardů a nadstandardů. Jako zpravodaj připravoval také nález o protiústavnosti úhradové vyhlášky. V roce 2008, kdy soud akceptoval zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví, zůstal Nykodým v přehlasované menšině.
Další jeho nálezy kritizovaly porušování práv v trestním řízení, nedůslednost a formalismus soudů, zneužití vazby, odposlechů, stejně jako nedůvodné omezování způsobilosti k právním úkonům.
Například v roce 2012 soud Nykodýmovým nálezem zrušil soudní příkaz, který umožnil kontroverzní prohlídku kanceláře v České televizi. Prohlídku uskutečnilo ozbrojené komando Vojenské policie.
Pro druhé funkční období u Ústavního soudu navrhl Nykodýma prezident Miloš Zeman. Nezískal však podporu v Senátu. Někteří senátoři to tehdy zdůvodnili tím, že Nykodým byl součástí plenární většiny, která zamítla návrh na zrušení církevních restitucí.
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