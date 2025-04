Zemětřesení v Explosii. Státního výrobce výbušnin opustila většina představenstva

Strategicky jde o jednu z nejdůležitějších společností, které ve svém majetku drží stát. A kvůli ruské agresi na Ukrajině je význam pardubické Explosie větší než kdy dřív. O to překvapivější je personální otřes, kterým nyní více než sto let existující výrobce trhavin a střelivin prochází. Jak zjistilo Aktuálně.cz, v podniku skončili tři členové představenstva včetně předsedy Radomíra Krejči.

"Taková noc dlouhých nožů," popisuje se sarkastickým úsměvem jeden z bývalých zaměstnanců podniku, co se v Explosii v uplynulých týdnech vlastně stalo. Začalo to výměnou na pozici předsedy představenstva. Tu po více než devíti letech ve společnosti opustil Radomír Krejča.

Jeho konec byl velmi náhlý a rychlý, alespoň tak to popsaly zdroje Aktuálně.cz z pardubické společnosti.

V pátek 28. března Krejču v pozici předsedy představenstva nahradil Tomáš Rubáček. Ten do Explosie přišel z českokrumlovské firmy Larson-Juhl, která se zabývá výrobou obrazových lišt a rámů. "Nový předseda představenstva přináší bohaté zkušenosti z korporátního prostředí," informovala o Rubáčkově nástupu sama Explosia v tiskové zprávě.



Tím však personální změny neskončily. Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, po Krejčovi odešli i zbylí dva členové "jeho" představenstva. Tedy Kamil Dudek, který v Explosii pracoval od roku 1997 a předloni se stal i jejím generálním ředitelem, a Pavel Mareček. Zdroje redakce z ministerstva průmyslu a obchodu potvrdily i odchod obchodního ředitele Zdeňka Mrázka.



"Nebudu to komentovat. Jen k tomu řeknu, že to bylo moje rozhodnutí," popsal pro Aktuálně.cz svůj konec ve funkci Kamil Dudek. "Už tam nejsem. Komentovat to nebudu, šlo o mé rozhodnutí," přidal se i Mareček.

Reportér Aktuálně.cz se spojil i s Radomírem Krejčou. Ten nechtěl své odvolání ani jeho důvody jakkoliv komentovat. Explosii několik let vedlo tříčlenné představenstvo, loni se rozhodlo, že se rozšíří na pět jmen.

Jak vyplývá z dokumentů dozorčí rady, o příchodu Tomáše Rubáčka do Explosie se jednalo už loni v prosinci. Tehdy ovšem ještě neměl bezpečnostní prověrku. Tu se stupněm "důvěrné" dodal až letos 11. března, kdy se zároveň stal čtvrtým členem představenstva.

K zásadnímu otřesu u státního výrobce trhavin a střeliv, kde vzniká i tolik nedostatková surovina, jakou je střelný prach, dochází v situaci zlepšujících se hospodářských výsledků. V roce 2023 zaznamenala Explosia zatím nejvyšší zisk ve své historii - činil 284 milionů korun.

Aktuálně.cz požádalo o vyjádření k dění uvnitř Explosie i ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort je jediným akcionářem podniku. Jeho vysvětlení přineseme v dalším článku. Web Odkryto.cz už dříve informoval, že manažer Tomáš Rubáček je známým ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN).