Zem se naráz posunula o několik metrů, popisuje zemětřesení v Turecku seizmolog

Zemětřesení v Turecku a Sýrii si dosud vyžádalo přes jednadvacet tisíc mrtvých. Nejméně statisíce lidí přišly o své domovy. Na místo míří humanitární pomoc z celého světa. Jak a proč ke katastrofě došlo, vysvětluje Jan Burjánek, seizmolog z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. "Oblast je poměrně hodně zastavěná. Přišlo mi, že tam byly problémy v návrhu staveb," vysvětluje expert vysoký počet obětí.

Do jisté míry lze i díky moderním technologiím zemětřesení předvídat. Proč jej nepředvídali v Turecku a Sýrii?

Přesný čas, místo a velikost se předpovědět nedá. Samozřejmě pro dané místo je nějaká historie zemětřesení. Například za posledních tisíc, dva tisíce let. Jsou i historické záznamy. Dá se tedy odhadovat, kde jak silné zemětřesení může být a jaké může způsobit pohyby.

Třeba v případě Turecka se jednalo o oblast, kde bylo odhadnuté poměrně vysoké seizmické ohrožení. Nedá se tak říct, že by to bylo neočekávané. Samozřejmě se nečekalo, že to přijde zrovna v pondělí.

Proč má zemětřesení tak vysoký počet obětí?

To souvisí s obydlením dané oblasti, zastavěním a kvalitou konstrukcí. Vědělo se dopředu, že ta oblast je poměrně hodně zastavěná, žije tam hodně lidí. Takže když se to dá dohromady s vysokým seizmickým ohrožením, musíme konstatovat, že v Turecku je oblast, kde je vysoké riziko škod, materiálních i úmrtí. Otázka, proč se tam zřítilo tolik staveb, což je příčina tolika obětí, je spíš pro stavebního inženýra. Ale podle fotografií, které jsem viděl, mi přišlo, že tam byly problémy v návrhu staveb.

K čemu přesně v Turecku a Sýrii došlo, hovoří se o takzvaném transformním zlomu?

Znamená to, že pohyb je víceméně horizontální podél zlomu. Jsou normálové zlomy, jsou zlomy, kde pohyb je podél nakloněné roviny, vertikální. V případě tohoto zlomu, ke kterému došlo v Turecku, se dvě sousední desky pohybují vedle sebe. Nejznámější transformní zlom je například Svatoondřejský zlom v Kalifornii. To je stejný typ rozhraní jako v tomto případě Anatolského zlomu.

A laicky lze říct, že tento pohyb vyvolává zemětřesení?

Tento zlom se nachází na rozhraní Anatolské a Arabské desky. Ty se vůči sobě vzájemně pohybují, deformují se. A podél jejich zlomu v některých místech dochází k takzvanému prokluzu. Tam se žádná energie neakumuluje. V některých místech se to zas dá představit tak, že se zlom jakoby zasekne a postupně se tam hromadí energie, která se poté naráz uvolní rychlým posuvem v průběhu zemětřesení. V tomto případě se desky posunuly až o několik metrů naráz.

Čili k zemětřesení došlo právě zde kvůli onomu zlomu…

Přesně tak. Je to deskové rozhraní. Zemětřesení se tam objevují přirozeně. Proč se to stalo teď, je právě to, co nikdo nedokáže říct. Nedokážeme to předpovědět.

Video: Děsivé záběry ukazují, jak zemětřesení ničilo obytné domy v Turecku (7. 2. 2023)