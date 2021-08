Zemanův osobní strážce vyvázl z kauzy ublížení na zdraví, případ se k soudu nedostal

Jeden z osobních strážců prezidenta Miloše Zemana nakonec nebude muset předstoupit před soud, aby se zodpovídal z ublížení na zdraví. Bodyguard ho způsobil při dopravní nehodě řidičce druhého vozu. Žena utrpěla zranění, které si vyžádalo nemocniční péči. Podle zjištění Aktuálně.cz státní zástupce rozhodl o podmíněném zastavení trestního stíhání.

Přesně v sedm hodin večer 10. prosince 2020 dorazila do obce Ostřešany na Pardubicku posádka hasičů. Vyjeli k dopravní nehodě, jež se stala na křižovatce hlavní a vedlejší silnice. Havárii zavinil příslušník Útvaru na ochranu prezidenta republiky. Svým soukromým vozem naboural do auta ženy ve středních letech. Letos v dubnu ho obvinila Generální inspekce bezpečnostních sborů z ublížení na zdraví z nedbalosti.

Podle zjištění Aktuálně.cz se však osobní strážce J. D. (celé jméno vzhledem k výsledku řízení neuvádíme, pozn. red.) trestu bát nemusí. K soudu se jeho prohřešek nedostane, případ uzavřel sám žalobce. "V této věci jsme podali návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání. Dozorový státní zástupce návrh akceptoval a stíhání je podmíněně zastaveno," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Žalobce vyhověl návrhu inspekce na konci července. Pokud by případ dospěl do soudní síně, při uznání viny by bodyguardovi hrozil až rok vězení nebo zákaz řízení. Podmíněné zastavení stíhání má několik náležitostí. Pachatel se musí doznat, uhradit škodu nebo se na jejím uhrazení dohodnout s poškozeným. Přihlíží se také k jeho trestní minulosti.

Zkušební lhůta až dva roky

Je zřejmé, že takto se to odehrálo i v případě Zemanova bodyguarda. Inspekce ani dozorový žalobce Lukáš Vodička z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové však podrobnosti nekomentují. "K této věci se v současné době nebudu vyjadřovat," řekl Aktuálně.cz Vodička. Důvodem zdrženlivosti obou trestních orgánů je podle informací Aktuálně.cz fakt, že nemají potvrzení o doručení rozhodnutí od zraněné ženy.

V obdobných případech jako v kauze J. D. se stanoví zkušební lhůta od šesti měsíců až po dva roky, kdy se dotyčný nesmí provinit žádným deliktem. Za opačných okolností by se trestní stíhání znovu rozběhlo. Státní zástupce také může pachateli nařídit určitá omezení či povinnosti, které mají přispět k tomu, aby ve zkušební lhůtě skutečně vedl řádný život.

Než inspekce kapitána J. D. obvinila, prověřovala ho z těžkého ublížení na zdraví. Podle této přísnější kvalifikace se vina trestá až čtyřmi roky vězení. Ještě během prověřování však inspekce skutek vyhodnotila mírněji. Před začátkem stíhání došlo ještě k jedné změně. Původně se kauzou zabývalo pracoviště Generální inspekce bezpečnostních sborů v Hradci Králové, případ se ale dotahoval jinde.

"Generální inspekce bezpečnostních sborů je policejní orgán s celostátní působností, přičemž rozhodnutí o ‚přikázání‘ předmětné věci Generální inspekci bezpečnostních sborů, oddělení Zlín, bylo učiněno vedením inspekce, a to z organizačních důvodů," vysvětlil změnu vyšetřovatelů dozorový žalobce Vodička.

Mezi třiceti nejbližšími

"Na místě události naše posádka ošetřila ženu středních let. Utrpěla lehké poranění horní poloviny těla a byla převezena k definitivnímu ošetření do Pardubické nemocnice," sdělil už dříve Aktuálně.cz mluvčí pardubické záchranky Aleš Malý. Není zřejmě, jestli bylo nutné ženu po jejím zranění také hospitalizovat. Mluvčí na tuto otázku neodpověděl.

Kapitán J. D. slouží v Útvaru pro ochranu prezidenta republiky od března 2013, kdy se po vítězství ve volbách Miloš Zeman ujal funkce. Prošel výběrovým řízením. Se Zemanem ovšem spolupracoval prostřednictvím soukromé agentury už v předvolební kampani. Zpravidla přitom do útvaru nastupují příslušníci s předchozí zkušeností u policie, postup jako v případě J. D. je spíše výjimečný.

J. D. slouží na odboru chráněných osob. V praxi to znamená, že patří mezi tři desítky policistů, kteří dohlížejí na prezidentovu osobní bezpečnost. Celý útvar tvoří dohromady 200 lidí. Výsledek trestního řízení nemá na jeho další působení ve službě vliv. Kapitán J. D. se v minulosti mimo jiné úspěšně věnoval thaiboxu. V první dekádě po roce 2000 se stal několikrát mistrem republiky.