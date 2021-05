Zemanův odchod není překvapením, Benešová ho jen urychlila. Důležitý bude nástupce

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman oznámil v pátek rezignaci na svou funkci, z postu odejde k 30. červnu. Pozici prvního muže soustavy státního zastupitelství opouští po více než deseti letech. O odchodu z funkce uvažoval nejméně tři čtvrtě roku. Jeho nástupce jmenuje vláda po návrhu ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

V pátek dopoledne přišel na Úřad vlády od nejvyššího žalobce Pavla Zemana krátký dopis. Oznamoval v něm, že skládá funkci. Po poledni o tom po jednání vlády informoval veřejnost ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Sám Zeman o něm veřejnost zpravil na tiskovém brífinku v 16 hodin.

Že rezignaci oznámí právě v pátek, podle zdrojů Aktuálně.cz z Nejvyššího státního zastupitelství očekávalo minimum jeho kolegů. Většina z nich se o něm dozvěděla jen pár desítek minut předtím, než informace pronikla na veřejnost. Sama ministryně spravedlnosti Marie Benešová s tím podle svých slov nepočítala. "Překvapilo mě, že to udělal dneska. Nečekala jsem to," řekla Deníku N.

Podle Zemanova vyjádření to však byla právě ministryně spravedlnosti, která hrála v jeho rozhodnutí důležitou roli. "V poslední době pociťuji, že dochází k poměrně vysokému tlaku ze strany paní ministryně spravedlnosti na moji osobu. Vždy jsem byl zvyklý tyto tlaky snášet, odrážet, čelit jim," vysvětlil s tím, že už na to jednoduše neměl sílu.

Spory s Marií Benešovou

Velkou část jeho energie prý stravovalo úsilí zmíněné tlaky ustát, což mělo narušovat jeho snahu věnovat se práci. V tomto ohledu zvážil ještě jedno hledisko. "V okamžiku, kdy věnujete velkou část svého času těmto půtkám, tak si myslím, že je to celkem zbytečné. Myslím si, že soustava státního zastupitelství si to nezaslouží, ani já nejsem s tímto stavem spokojen," zmínil.

Odchod ohlásil týden poté, co ministryně spravedlnosti avizovala záměr podat na něj kárnou žalobu. Důvodem mělo být jeho vystoupení z 19. dubna po jednání vlády. Informoval v něm veřejnost o základních obrysech kauzy výbuchu dvou muničních skladů ve Vrběticích, při nichž v roce 2014 zemřeli dva lidé. Za útokem stála ruská vojenská rozvědka GRU.

Podle Benešové neměl na takový krok pravomoc. Nicméně Aktuálně.cz upozornilo, že Zemanovo vystoupení bylo v souladu se zákonem. Za nejvyššího žalobce se postavila Unie státních zástupců i premiér Andrej Babiš. Ministryně spravedlnosti po slovech předsedy vlády kárnou žalobu dosud nepodala. Po aktuálním Zemanově rozhodnutí už postrádá smysl.

"Já bych se skutečně nerad pitval v podrobnostech. Myslím, že všichni sledujete veřejný prostor, a myslím, že některé věci jsou už trochu za hranou. Vedlo mě to k tomu o rezignaci přemýšlet. Zůstávám stále státním zástupcem. A potom budu přemýšlet o dalších krocích. Žádný pevný plán nemám," odmítl více komentovat napětí mezi ním a ministryní nejvyšší žalobce.

Signál k odchodu dal už loni

Vzájemná tenze byl patrná už dlouho. Neshody pramenily z rozdílného osobnostního ustrojení obou aktérů, ostatně takto o tom mluvil Zeman ještě před oznámením rezignace. "Já bych řekl, že je to ve velice osobní rovině s paní ministryní. Ono je trošku pod moji úroveň její invektivy komentoval," řekl novinářům po jednání sněmovny v úterý 4. května, kde byl jako host na jednání o vrbětické kauze.

Z dlouhodobějšího hlediska jeho odchod překvapivý není. Sám už ho nejméně jednou naznačil. Loni v září se přihlásil do konkurzu na post soudce Evropského soudu pro lidská práva. Ve výběrovém řízení při ministerstvu spravedlnosti skončil z pěti uchazečů na čtvrtém místě. Z konkurzu vzešel jako nejlepší kandidát soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon.

"Už tím, že jsem dal loni kandidaturu na soudce ve Štrasburku, tak jsem dal najevo, že po deseti letech ve funkci by mi asi nevadilo jít někam dál. Deset let je dlouhá doba, kulminovalo to ale po sporech s exekutivou," poznamenal k tomu končící nejvyšší žalobce.

Nejvyšším státním zástupcem se stal 1. ledna 2011. Jmenovala ho vláda Petra Nečase na návrh ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Ve funkci vystřídal Renatu Veseckou. Předtím sedm let působil jako český zástupce v Eurojustu, což je agentura Evropské unie pro justiční spolupráci členských v zemí v oblasti přeshraniční kriminality a organizovaného zločinu.

Nejdéle sloužící hlava státního zastupitelství

Úřad nejvyššího žalobce opustí Zeman po deseti a půl letech, žádný z jeho předchůdců takto dlouho nesloužil. Před ním vydržela ve funkci nejdéle současná ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která vedla žalobce v letech 1998 až 2005. Zemanův odchod je z tohoto pohledu přirozenou součástí změn v soustavě státního zastupitelství.

Z jeho pátečního odpoledního vystoupení plyne, že byl připravený skončit dříve. Jeho plány naboural případ útoku ruských zpravodajců ve Vrběticích. "Kauza Vrbětice, která se dostala do situace, kdy ji bylo možné představit veřejnosti, mě přinutila k tomu, že jsem ještě nějakou dobu setrval," uvedl s tím, že je přesvědčený o jejím řádném vyšetření.

Část laické i odborné veřejnosti vnímá Zemanovu éru jako období, kdy se státnímu zastupitelství podařilo na rozdíl od doby předchozí odclonit politické tlaky a nechat žalobce pracovat. "S jeho érou zůstane spojeno výrazné posílení důvěryhodnosti i sebevědomí státního zastupitelství a za to mu patří poděkování," uvedl v pátek odpoledne prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

Zemanovu rezignaci ovšem přijal s rozpaky. Podle něj by bylo na místě, aby stávající nejvyšší státní zástupce ve funkci ještě nějakou dobu setrval. "S ohledem na současnou nestabilní společenskou a politickou situaci však načasování jeho rezignace nepovažuji za šťastné," stojí dál v Latově prohlášení.

Klíčový bude Zemanův následovník

Klíčové pro kondici soustavy žalobců nyní bude, koho vláda Andreje Babiše po podnětu ministryně spravedlnosti Benešové určí jako jeho následovníka. Osobnost nejvyššího státního zástupce do značné míry určuje profesní nastavení i výkonnost celé soustavy.

Nejvyšší žalobce má několik důležitých pravomocí. Ministerstvu spravedlnosti navrhuje, a současně iniciuje odvolání, vedoucího Vrchního státního zastupitelství v Praze a v Olomouci. Právě pod dozorem těchto úřadů se vyšetřují nejzávažnější zločiny, jako jsou hospodářské delikty, korupce či organizovaný zločin.

Přímo do živých kauz nejvyšší státní zástupce zasahovat nemůže. Má však právo prověřit ukončené trestní věci, v této souvislosti smí udělit odpovědným žalobcům závazné pokyny. Může rovněž podat dovolání v neprospěch obžalovaného ve chvíli, kdy ho soud pravomocně osvobodí. Zeman poslední možnosti opakovaně využíval.

Nejvyšší žalobce může obnovit stíhání

Nejvyšší žalobce je také ze zákona povinný dát razítko na rozhodnutí dozorového žalobce, který se rozhodl trestní stíhání zastavit. Takto například Zeman v prosinci 2019 obnovil vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v němž je obviněný premiér Andrej Babiš. Odpovědný státní zástupce Jaroslav Šaroch přitom stíhání zastavil.

Sám Zeman v pátek uvedl, že během své funkce zmíněných pravomocí využíval maximálně zdrženlivě. "Mám dost velké přesvědčení věřit tomu, že státní zastupitelství poběží tak, jak jsem ho deset let vedl. Totiž nezávisle. Nikdy jsem nedal pokyn, že se nějaká věc má nějak vyřešit. To je to nejhorší, co můžete udělat," uvedl.

Podle informací Aktuálně.cz se v prostředí státního zastupitelství mluví coby o jeho možném nástupci o prvním náměstkovi úřadu Igoru Střížovi, ústavním soudci Jaroslavu Fenykovi a náměstkovi ministryně spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi. Ze zmíněných jmen připadal nejvíce v úvahu náměstek nejvyššího státního zastupitelství Stříž. Ministryně Benešová zatím možné následovníky nekomentovala.

Video: Nejvyšší státní zástupce Zeman o uzavřeném sněmovním jednání: Styděl jsem se