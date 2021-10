Zemanem oceněný psychiatr Cimický čelí obvinění ze sexuálního napadení zpěvačky

Psychiatr a spisovatel Jan Cimický, který má obdržet z rukou prezidenta Miloše Zemana medaili za zásluhy o stát v oblasti kultury, čelí obvinění ze sexuálního obtěžování a napadení. Krátce poté, co bylo jeho jméno mezi vyznamenanými zveřejněno, jej jako agresora označila zpěvačka Jana Fabiánová.

Fabiánová již v minulosti promluvila v pořadu České televize 13. komnata o sexuálním napadení psychiatrem, u něhož hledala psychickou pomoc po rozvodu. "Psychiatr mě na druhém sezení sexuálně napadl u sebe v ordinaci. Použil i násilí. Držel mě za temeno hlavy a snažil se mě líbat. Vytrhla jsem se mu a utekla. Pak si jen pamatuji, že jsem šla po dálnici, nějak, někam. Strašně jsem brečela a pamatuji si, že jsem docela chtěla, aby mě srazilo auto," řekla tehdy, jméno však tehdy zveřejnit nechtěla.

"Byla to velká rána pro mou důvěru. V systém, v lékařství, možná i v muže,“ řekla Fabiánová. Cimického soukromou praxí prošla řada známých osobností. Po zveřejnění seznamu oceněných, na němž figuruje i Cimického jméno, se Fabiánová rozhodla veřejně promluvit.

"Prohlašuji na svou čest: Jan Cimický mě sexuálně napadl za dveřmi své ordinace, když mi nebylo ještě ani 23 let. Protestuji tímto veřejně proti ocenění Jana Cimického prezidentem České republiky," napsala Fabiánová na svých sociálních sítích s tím, že ocenění pro člověka, který je sexuálním predátorem, ji přimělo tuto skutečnost zveřejnit. Naznačila zároveň, že není jedinou jeho obětí. Informovaly o tom Hospodářské noviny.

"Podle mého názoru měl pan Cimický dávno odejít z veřejného prostoru a doufat, že jeho oběti budou i nadále mlčet. Fakt, že se rozhodl přijmout z rukou prezidenta medaili Za zásluhy, je pro mě poslední kapkou, kterou můj pohár mlčení definitivně přetekl. Sexuální predátor, který se desítky let schovává za lékařský titul, by neměl získat ocenění za zásluhy v naší zemi," uvedla.

Cimický její obvinění popírá. "Rozhodně je to nesmysl. Je to asi součást dnešní společnosti, kdy je potřeba v určitých okamžicích na někoho, kdo by mohl být zajímavý, vylít kbelík špíny," řekl Cimický s tím, že se jej Fabiánová snaží zdiskreditovat. Potvrdil pouze, že se s ní zná.