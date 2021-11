Zemana s covidem mají pustit z nemocnice, v neděli chce jmenovat Fialu premiérem

Prezidenta Miloše Zemana by v sobotu mohli propustit z Ústřední vojenské nemocnice, kam ho ve čtvrtek převezli po pozitivním testu na covid krátce poté, co se po měsíci a půl z nemocnice do Lán vrátil. Zeman se podle lékaře nakazil od pracovnice Hradu. V neděli v 11 hodin by měl Zeman na zámku v Lánech jmenovat předsedu ODS Petra Fialu premiérem. Původně tak měl učinit v pátek.

"Podle informací ošetřujícího lékaře profesora Miroslava Zavorala bude prezident republiky Miloš Zeman v sobotu 27. listopadu propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice v Praze na zámek v Lánech," napsal prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

"Prezident republiky Miloš Zeman jmenuje Petra Fialu do funkce předsedy vlády v neděli 28. listopadu v 11:00 hodin na zámku v Lánech, za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření," dodal.

Zemana ve čtvrtek dopoledne propustili po více než měsíc a půl dlouhé hospitalizaci z Ústřední vojenské nemocnice. Léčit se měl v Lánech, přestože mu nemocnice doporučila jako nejvhodnější nemocniční péči. Po pár hodinách po návratu do Lán, krátce před půl osmou večer, se však do nemocnice opět vrátil. Prokázala se u něj nákaza koronavirem. Nedávno obdržel třetí dávku vakcíny.

Prezidentův mluvčí Ovčáček napsal, že byl Zeman testován v rámci standardů poskytovatele domácí péče a po pozitivním výsledku došlo po domluvě s ošetřujícím lékařem Miroslavem Zavoralem k převozu prezidenta zpět do nemocnice. Zavoral nicméně serveru Seznam Zprávy řekl, že prezidenta nechal otestovat kvůli rizikovému kontaktu z Lán on.

Zeman dostal protilátky

Podle Borise Šťastného, šéfa společnosti Senior Home Group, která o Zemana měla v Lánech pečovat, se měl Zeman setkat s nakaženou zaměstnankyní Kanceláře prezidenta republiky. Řekl to serveru idnes.cz. Právě Šťastný podle svých slov zjistil, že je jedna ze pracovnic pozitivní a nařídil tak i otestování prezidenta. To odporuje tvrzení ošetřujícího lékaře Zavorala, že měl testování zprostředkovat on.

Podle Deníku N prezidenta v týdnu nakazila jeho ošetřovatelka, kterou zaměstnal jeho kancléř Vratislav Mynář před několika měsíci, kvůli tomu, že prezident již nezvládal některé základní činnosti sám.

Do nemocnice prezidenta převezli, aby mu preventivně aplikovali monoklonální protilátky. Zatím podle lékařů nemá žádné příznaky onemocnění. Po aplikaci protilátek zůstane podle mluvčí nemocnice Jitky Zinke v zařízení na pozorování do druhého dne. Pokud nenastane neočekávaný vývoj, bude podle nemocnice propuštěn v příštích dnech. Podle Hradu by měl být propuštěn už v sobotu.

Fiala chce vládu převzít do poloviny prosince

Zemanův návrat do nemocnice zpozdí předání moci v Česku. V pátek měl prezident v Lánech jmenovat novým premiérem Petra Fialu a od začátku příštího týdne měl naplánovány schůzky s kandidáty na ministry. Kvůli nákaze covidem a opětovné hospitalizaci má prezident jmenovat Fialu v neděli v 11 hodin.

Předseda ODS Petr Fiala potvrdil plán na své jmenování premiérem v neděli. Předpokládá, že s prezidentem Zemanem bude mít prostor na jednání tak, aby stanovili harmonogram jmenování vlády. Věc podle něj Hrad konzultuje s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou.

"Jsem rád, že prezident si uvědomuje závažnost situace a nutnost, aby byla rychle jmenována vláda, která odpovídá výsledkům voleb, a i v této složité situaci se hledá řešení, které by k tomu mělo vést," uvedl Fiala. Jak bude jmenování konkrétně vypadat, se podle něj upřesní v následujících hodinách a v průběhu soboty.

"Bude to tak, aby byly dodrženy hygienické předpisy, pravidla a ústava," konstatoval. Doplnil, že situace "je vážná, neúnosná a je třeba, aby bylo zcela jasné, kdy bude vláda jmenována a aby to jmenování proběhlo rychle". Později doplnil, že koalice Spolu s Piráty a STAN je připravena ujmout se vlády v polovině prosince a jakýkoli další odklad by byl nedobrou zprávou.

Aktivace článku 66 zatím nebude

Před říjnovými volbami se debatovalo o použití článku 66 ústavy, který by prezidenta dočasně zbavil pravomocí. Protože byl prezident v nemocnici dlouho a Hrad kolem stavu prezidenta mlžil a nepodával informace, nechal si předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) od nemocnice vypracovat zprávu o jeho zdraví.

Předseda senátní komise pro ústavu Zdeněk Hraba (STAN) na Twitteru uvedl, že aktuálně k aktivaci článku 66 nedojde. "Plán je jasný pokud opět budou informace nasvědčovat tomu, že prezident Zeman není schopen vykonávat významné pravomoci, a zpráva lékařského konzilia to bude potvrzovat, vyžádáme si další zprávu ošetřujícího lékaře," napsal.

Také další oslovení senátoři se shodují na tom, že případnému převodu pravomocí prezidenta na předsedu vlády a předsedkyni sněmovny by muselo předcházet vyjádření lékařů. "Bude-li lékařským konziliem jasně řečeno, že prezident není schopen funkci vykonávat, je namístě začít se aktivací článku 66 ústavy opět zabývat, a to nejenom na půdě Senátu," uvedl místopředseda senátorů ODS a TOP 09 Tomáš Czernin.

Senátor Marek Hilšer dal Zemanovi na jmenování nového premiéra týden. "Nebude-li prezident ze zdravotních důvodů schopen jakýmkoliv způsobem do jednoho týdne jmenovat nového premiéra, bude třeba pomocí článku 66 aktivovat jeho zastoupení. Země na prahu epidemické krize nesmí zůstat ve stavu bezvládí. Věřím, že odpovědný prezident by souhlasil," uvedl.