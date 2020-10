Zemana překvapil propad komunistů a ČSSD, kritizoval spojování "trpaslíků" proti ANO

Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok by neměl překročit 200 miliard korun, a nikoliv 320 miliard, které navrhuje ministerstvo financí. Uvedla to předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová v pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

V rozpočtu by navíc podle Zamrazilové nesměl být žádný další růst podílu mandatorních výdajů. "Myslím si, že začít se 150 miliardami by bylo rozumné a potom má vláda vždycky možnost jednorázových opatření. Šlo by ale o jednorázová opatření, která se nepropíšou do struktury a do zvýšených mandatorních výdajů," uvedla.

Zamrazilová upozornila, že návrh schodku neobsahuje zhruba 90 miliard korun, které by jej prohloubily po zvažovaném zrušení superhrubé mzdy a snížení sazeb daně z příjmů fyzických osob na 15 a 23 procent. Podle ní je na takto provedená opatření ta nejhorší doba, protože povedou k výpadku daňových příjmů.