Zeman vážně zvažuje milost pro Kajínka. O ničem nevím, je to prezidentovo právo, řekl Pelikán

Prezident Miloš Zeman zvažuje udělení milosti Jiřímu Kajínkovi. Asi nejznámější český vězeň je podle něj za mřížemi dlouho a existují pochyby o jeho vině. Zeman to řekl při debatě s občany v Čáslavi a na Twitteru to uvedl i mluvčí Jiří Ovčáček. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) o Zemanově úmyslu informován nebyl. "Právo milosti je suverénní právo prezidenta, nemá žádný důvod se mnou jeho výkon konzultovat," řekl. Kajínek byl odsouzen za to, že v roce 1993 zastřelil v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše. Plzeňský soud mu uložil doživotní trest. Kajínek, známý i svým útěkem, se opakovaně snaží o obnovení procesu.

Čáslav - Udělení milosti asi nejznámějšímu českému vězni Jiřímu Kajínkovi zvažuje prezident Miloš Zeman. Kajínek je ve vězení už dlouho a existují pochyby o jeho vině, vysvětlil prezident při besedě s občany v Čáslavi. Mluvčí Jiří Ovčáček nechtěl Zemanova slova dále komentovat.

Prezident v Čáslavi řekl, že Kajínkův případ se prověřoval už v době, kdy stál v čele vlády s tím, že pochybnosti vyjádřil i tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Rychetský.

"Když jsem se stal prezidentem, požádal jsem tehdejší ministryni spravedlnosti paní Válkovou, aby byl přezkoumán tento proces tím, že bude odňat plzeňskému soudu a bude přeložen k jinému soudu. Ale jak víte, paní ministryně Válková byla mezitím odvolána, takže k tomu nedošlo," vysvětlil.

"Vážně uvažuji o milosti pro pana Kajínka. Řekl jsem vážně uvažuji, ale to znamená hodně, protože je ve vězení už asi dvacet let a protože existují důvodné pochybnosti o jeho skutečné vině," zdůraznil.

Kajínkův advokát Tomáš Zejda prezidentova slova přivítal. Odmítl zároveň, že by jeho klient byl nemocný - tím dosud prezident udělování milostí podmiňoval. "Takovou informaci nemám. Já jsem pouze předpokládal, že pana prezidenta nenechají v klidu případy, které stojí za úvahu," řekl Aktuálně.cz.

"Předpokládal jsem, že pan prezident se k případu Kajínek bude vracet, protože je to typ člověka, který věci dotahuje do konce. Že navrhne omilostnění, jsem předem netušil, ale předpokládal jsem, že o věci bude uvažovat. My jsme o milost žádali všechny tři pány prezidenty, věcí se kdysi zabýval Václav Havel, ten pak ale skončil ve funkci a zůstalo to bez odpovědi," dodal právník.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) o tom, že by Kajínek mohl dostat od prezidenta milost, nic neví. "Právo milosti je suverénní právo prezidenta, nemá žádný důvod se mnou jeho výkon konzultovat," sdělil ministr Aktuálně.cz.

Prezident, který od nástupu do funkce omilostnil sedm lidí, přitom opakovaně sliboval, že bude dávat milosti jen v mimořádných případech vážně nemocným vězňům, kteří nebyli odsouzeni za násilnou trestnou činnost. Kajínek tyto podmínky nesplňuje, čímž také Zeman v minulosti vysvětloval, proč mu milost nemůže dát.

