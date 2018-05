Zeman vyzval ČSSD, ať schválí vládu s Babišem. Poche jako ministr zahraničí je pro něj nepřijatelný

AKTUALIZOVÁNO před 38 minutami

S kandidáty na ministry se chce Zeman setkat, řekl na závěr své cesty do Moravskoslezského kraje.

Slezské Pavlovice (Bruntálsko) - Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek doporučil členům sociální demokracie, aby se v nadcházejícím vnitrostranickém referendu vyslovili pro koaliční spolupráci ČSSD a ANO.

Na tiskové konferenci na závěr návštěvy Moravskoslezského kraje také v odpovědi na novinářskou otázku řekl, že není ochoten akceptovat sociálního demokrata, europoslance Miroslava Pocheho jako ministra zahraničí právě ve vládě ANO a ČSSD. Poche před prezidentskými volbami podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.

O Zemanově nevoli vůči Pochemu se v posledních dnech spekulovalo právě v souvislosti s možným ministerským působením europoslance. Na dotaz, zda by pro něj byl přijatelný, odvětil Zeman před novináři lakonicky: "Ne."

O jménech kandidátů na ministry a situaci v ČSSD před referendem Zeman mluvil v Ostravě s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. "Jednali jsme o vnitrostranickém referendu a jako bývalý předseda sociální demokracie, který jím byl osm let a myslím, že to byla úspěšná léta, si dovoluji doporučit všem členům sociální demokracie, aby v tomto referendu hlasovali pro spolupráci sociální demokracie s hnutím ANO," prohlásil prezident na tiskové konferenci.

Podrobnosti schůzky Zeman nekomentoval, Hamáček je chce nejdříve sdělit vedení sociální demokracie. Předsednictvo bude o návrzích jednat v pátek odpoledne. Zeman řekl, že si velmi váží důvěry Hamáčka, že ho se jmény navrhovaných ministrů seznámil dřív než vedení strany.

Pokud sociální demokracie v referendu, kterého se může zúčastnit na 19 000 straníků, vstup do vlády schválí, měla by obsadit pět ministerstev. Připadnout by jim měla ministerstva vnitra, práce a sociálních věcí, zemědělství, kultury a zahraničních věcí.

"Jsem si vědom toho, že někteří sociální demokraté jsou proti této myšlence, respektuji to v demokratické společnosti, jenom je třeba si všimnout, že to jsou zpravidla ti lidé, kteří přivedli sociální demokracii k oněm nešťastným sedmi procentům," řekl Zeman v narážce na možnou vládu s ANO. Někteří sociální demokraté proti ní mají výhrady například kvůli trestnímu stíhání šéfa ANO Andreje Babiše.

S novými kandidáty na ministry se Zeman bude chtít setkat, zřejmě v Lánech. S těmi, kteří již ve vládě působili, jednat nebude. "Ale jak to tak pozoruji, tak takových lidí asi moc nebude," řekl.

Dodal, že s předsedou ANO Babišem o obsazení ministerských postů zatím nemluvil. Neví proto, zda mezi jeho nominanty bude i ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO), kterou v poslední době stíhá kritika médií i premiéra.