Zeman vybral nejzazší možný termín parlamentních voleb, budou 20. a 21. října

před 31 minutami

Prezident Miloš Zeman oznámil termín podzimních voleb do Poslanecké sněmovny. Budou se konat 20. a 21. října, tedy v nejzazší možné lhůtě, kterou mohl vybrat. Oznámil to ve svém pořadu na TV Barrandov. Strany tak musí předložit kandidátky nejpozději do 15. srpna.

Praha - Prezident Miloš Zeman se rozhodl volby do Sněmovny vyhlásit na 20. a 21. října. Vybral si nejzazší možný termín. Oznámil to ve čtvrtek v televizním pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. Strany a hnutí tak budou mít čas na sestavení a odevzdání kandidátek do 15. srpna.

Do 21. srpna by je mohly strany doplňovat, do konce srpna by mohly opravovat případné závady. Krajské úřady a pražský magistrát by pak o registraci kandidátek musely rozhodnout nejpozději 1. září.

O čtyři dny později - 5. září - by měla Státní volební komise vylosovat volebním uskupením čísla, pod nimiž by šla do voleb. Čísla budou i na hlasovacích lístcích, které by voliči museli do poštovních schránek dostat do 17. října. Strany a hnutí by čísla mohly využít i ve volební kampani. Její horká část, která je spojena s vysíláním volebních spotů v České televizi a Českém rozhlase, by začala 4. října.

autor: ČTK

Související články