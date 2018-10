Zeman nabádá k omezení rozpočtu Senátu. Vyznamená Vitáskovou, Krúpu a Lorencovou

Poslanecká sněmovna by podle prezidenta Miloše Zemana měla výrazně ořezat rozpočet Senátu, aby se docílilo jeho zrušení. Zeman, který je odpůrcem horní komory, to řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.

Praha - Prezident Miloš Zeman otevřeně vyzval politiky, aby omezili rozpočet Senátu a tím dosáhli jeho faktického zrušení.

"Instituce, které voliči nevěří a kterou v podstatě pohrdají, je podle mého názoru hodna zrušení," prohlásil Zeman v Radiožurnálu. Podle něj je Senát slabý, protože jím vetované zákony znovu snadno schválí Poslanecká sněmovna.

Připomněl také, že Senát nehlasuje o důvěře vládě nebo státním rozpočtu.

Podle prezidenta existuje jednoduchá cesta, jak Senát "zrušit" i bez toho, že takový krok schválí samotní senátoři, jak to předpokládá ústava. "Protože jedině Poslanecká sněmovna schvaluje rozpočet, kde je i kapitola Výdaje na Senát, nic nebrání Poslanecké sněmovně, aby tyto výdaje podstatným způsobem redukovala," uvedl Zeman.

Sám prý v tomto směru nehodlá vyvíjet žádnou iniciativu, protože to není úkolem prezidenta. "Ale jako občan říkám: pro ty, kdo by chtěli zrušit senát, není nic jednoduššího, než použít to, čemu se kdysi říkalo kontrola korunou," dodal.

Zeman se pro zrušení Senátu vyjadřoval už v minulosti. Nyní ale poprvé vyzval ke konkrétním krokům proti horní komoře. O zrušení Senátu psal také premiér Andrej Babiše ve své loňské knize.

Vyznamenání pro bojovníky s "mega zloději"

Miloš Zeman v rozhovoru také řekl, že při příležitosti 100. výročí vzniku Československa vyznamená bývalou ředitelku ERÚ Alenu Vitáskovou, investora Pavola Krúpu a novinářku Janu Lorenzovou. Zeman řekl, že vyznamená lidi, kteří bojují proti "ekonomickým z**dům".

"To jsou mega zloději jako Viktor Kožený, Zdeněk Bakala (pozn. red. majitele vydavatelství Economia), skupina solárních baronů a také skupina lidí, která se zapletla do Lehkých topných olejů," vysvětlil prezident

Bývalá šéfka ERÚ Vitásková podle něj bojuje proti tzv. solárním baronům, finančník Krúpa proti podnikateli Zdeňku Bakalovi a bývalá poslankyně Lorencová proti lidem spojeným s lehkými topnými oleji.

Vyznamená také velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa Bílého in memoriam.