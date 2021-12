Nebyl to dobrý rok, řekl Zeman. Kritizoval "zelené náboženství" a podpořil očkování

V tradičním vánočním projevu se prezident Miloš Zeman vyslovil pro povinné očkování proti nemoci covid-19. Uplynulý rok nebyl dobrý, vzkázal ze zámku v Lánech. Pandemii koronaviru ale jmenoval až na třetím místě. Ještě před ní zdůraznil odchod vojáků NATO z Afghánistánu, který podle něj zhorší bezpečnostní situaci ve světě, a také zelenou politiku Evropské unie.

Letošní rok nebyl podle prezidenta Miloše Zemana dobrý. Vedle pandemie covidu-19 se celosvětově zhoršila bezpečnostní situace po odchodu Severoatlantické aliance z Afghánistánu, v Evropě pak Zeman považuje za ohrožení Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal). Dohoda je podle něj výsledkem toho, že se z ekologie stalo náboženství, které hrozí tím, že podlomí ekonomiku a sníží životní úroveň.

Odchod z Afghánistánu označil Zeman za kapitulaci NATO a "afghánský Mnichov". Podle něj povede k zesílení migračních toků z Afghánistánu a zvýšenému riziku teroristických útoků po světě včetně evropských zemí.

Americké síly se stáhly z Kábulu na konci srpna. Po téměř 20 letech tak skončila válka v Afghánistánu, která si vyžádala skoro 200 tisíc lidských životů na obou stranách. Islamistické hnutí Tálibán po odchodu západních sil znovu ovládlo zemi.

Nejjednodušší je povinné očkování

Povinné očkování proti covidu-19 považuje prezident za nejjednodušší cestu, jak potlačit pandemii. Očkování má být podle vyhlášky schválené bývalou vládou ANO a ČSSD povinné od března pro lidi nad 60 let a vybrané profese. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) plánuje z předpisu vyřadit povinné očkování pro lidi nad 60 let.

Zeman se původně domníval, že povinné očkování nebude nutné. "Svůj názor jsem postupně měnil tak, jak přicházely nové a nové vlny koronaviru," řekl. Inspiraci vidí v Rakousku, které od 1. února zavede povinné očkování pro všechny obyvatele země. "Jsem přesvědčen, že je to nejjednodušší cesta, jak potlačit pandemii," uvedl Zeman. Lepší je podle něj radikální zásah, který by mohl situaci vyřešit jednou provždy.

"Pandemie se vrací ve vlnách. Vždy jsme potěšeni, když klesá počet infikovaných, abychom po několika týdnech či měsících s hrůzou čelili nové a ještě horší vlně," řekl prezident. "Ti, kdo vyjadřují názor, že svoboda je očkováním ohrožena, by zřejmě v případě, kdyby se sebevrah chystal vyskočit z okna, tohoto sebevraha nezadrželi, protože by respektovali jeho svobodu volby, a tím i jeho smrt," prohlásil.

Zelená dohoda jako příčina zdražování

Česko by se podle Zemana mělo vyvázat ze Zelené dohody pro Evropu. Dohodu považuje za hlavní příčinu růstu cen energií v Česku. Uvedl, že prudký nárůst cen elektrické energie či zemního plynu bude pokračovat.

"Máme-li tento nárůst alespoň zmírnit, musíme se vyvázat z takzvaného Zeleného údělu pro Evropu, který je podle mého názoru hlavní příčinou nárůstu cen energií," řekl. Odstavování funkčních elektráren podle něj snižuje nabídku energií. "A při konstantní, nebo dokonce rostoucí poptávce, je přirozeným důsledkem růst její ceny," dodal.

Naštěstí je však energetická politika v pravomoci národních vlád a parlamentů, míní. "A není nám naštěstí diktována Bruselem, což se týká i jaderné energie, kterou vřele podporuji. A pokládám za chybu, jestliže o podpoře jádra sice mluvíme, ale neudělali jsme v posledních letech téměř nic konkrétního, abychom začali stavět nové jaderné zdroje," řekl. Týká se to podle něj všech minulých vlád.

Unijní exekutiva se s pomocí strategie Zelená dohoda pro Evropu snaží nasměrovat členské země EU ke splnění klimatických cílů. Lídři států včetně tehdejšího českého premiéra Andreje Babiše (ANO) se na nich dohodli loni. Do konce desetiletí by podle nich unie chtěla omezit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990, do poloviny století neprodukovat emise žádné nebo je vyvážit například technologickými opatřeními.

Na Nový rok osloví zemi premiér

Zemanovi předchůdci k národu promlouvali na Nový rok, současný prezident ale zvyk přesunul na druhý svátek vánoční. Tradici novoročních projevů zahájil už prezident Tomáš Garrigue Masaryk, ve 30. letech je ale změnil na vánoční poselství. K novoročnímu termínu se po druhé světové válce vrátily hlavy státu komunistického Československa.

Uvolněné místo na Nový rok letos využijí další ústavní činitelé. Projev plánuje předseda Senátu Miloš Vystrčil a nový premiér Petr Fiala (oba ODS). Naopak šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) proslov nechystá.

Ve svém loňském vystoupení se Miloš Zeman věnoval hlavně epidemii covidu-19. Občany vyzval k tomu, aby se nechali proti nemoci očkovat, vyslovil se proti lidem odmítajícím nošení roušek či rychlému rozvolňování protiepidemických opatření. Poděkoval také lidem, kteří vykonávají nejdůležitější povolání pro zvládání epidemie.

Aktualizujeme.