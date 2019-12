Zeman navrhl na post ombudsmanky bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou

Pařížští policisté v pátek zastřelili muže, který je v obchodní čtvrti La Défense ohrožoval nožem. Uvedla to agentura Reuters. Hlídka podle agentury AFP vyvázla bez zranění.

Na přítomnost muže vyzbrojeného nožem na náměstí v La Défense upozornila policii místní ostraha. Poté, co na místo dorazila tříčlenná policejní hlídka, aby zkontrolovala situaci, muž se k policistům podle svědků rozběhl, mával nožem a křičel "Jdu vás zabít!". Policisté vystřelili sedmkrát. Dvě kulky zasáhly muže s nožem do hrudi a do stehna. Dotyčný u sebe neměl žádné doklady.