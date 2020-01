Zeman si váží rozhodnutí Válkové nekandidovat na ombudsmanku. A má novou uchazečku

Prezident Miloš Zeman si váží rozhodnutí Válkové nekandidovat na ombudsmanku. Nevidí důvod svou nominaci stahovat, když ji Válková sama odmítla, řekl v neděli v rozhovoru pro Blesk.cz. Na místě ombudsmanky by si podle svých slov dokázal představit například bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou.

Spolupráci Válkové s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který stál za popravou Milady Horákové, považuje Zeman za problematickou. Problém podle něj není v obsahu článku o ochranném dohledu, který komunistický režim zneužíval k šikaně disidentů, ale právě v jeho spoluautorovi.

"Já dokážu pochopit článek o ochranném dohledu. Ano, byl zneužíván proti disidentům, ale stejně tak byla zneužívána i psychiatrická léčba," řekl. Zeman, který byl rovněž členem KSČ, také nepovažuje za problém členství Válkové v předrevoluční komunistické straně.

"Skutečným, pro mě významným důvodem, je to zlehčování role pana Urválka," řekl Zeman. "Byl to nejodpornější zjev tehdejší československé justice, který poslal na smrt řadu lidí. Předpokládám, že přitom musel vědět, že tito lidé byli předtím mučeni. I kdyby paní profesorka Válková s Urválkem napsala článek o boji proti kůrovci, tak ten problém není v tom článku, ale v tom spoluautorovi," řekl Zeman.

Nevidí důvod stahovat její nominaci, když ji sama odmítla, protože sněmovna tak nemá o čem hlasovat, řekl v neděli Zeman Blesku. O tom, zda by měla být Válková odvolána i z funkce zmocněnkyně pro lidská práva, hovořit nechtěl.

Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková v pátek oznámila, že nominaci odmítne. Nevyloučila ale, že přesto ombudsmankou bude, protože podle ní může prezident její návrh odmítnout.

Miloš Zeman by si na na místě ombudsmanky dokázal představit například bývalou ministryni školství a současnou poslankyni Kateřinu Valachovou (ČSSD). "Má spoustu energie a vzhledem k jejímu mládí jí nikdo nemůže vyčítat nějakou minulost v době normalizace," řekl. "Pro mě by byla přijatelná, ale někdo mi ji musí navrhnout," řekl. Příslušný návrh by očekával od předsedy ČSSD a vicepremiéra Jana Hamáčka.

Hamáček v dnešních Otázkách Václava Moravce v České televizi řekl, že je připraven Valachovou Zemanovi navrhnout. Podle něj by to byla vhodná kandidátka za ČSSD, kvalifikační i odborné předpoklady splňuje. Vicepremiér ale upozornil, že podle něj by se Valachová už nemohla zapojit do současné volby, pouze by se mohla stát kandidátkou pro případnou novou volbu, kdyby Sněmovna nového ombudsmana nyní nevybrala.

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru. Veřejného ochránce vybírá podle zákona Sněmovna z kandidátů, které navrhne prezident a Senát. Horní komora Parlamentu nominovala vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.

Válková má smůlu, že měla s Urválkem společný článek

Možné působení Válkové ve funkci ombudsmanky komentoval také premiér Andrej Babiš. "Urválek je komunistický esesák, to je zrůda a bohužel ona (Válková, pozn. red.) má smůlu, že měli ten společný článek. To se nedá obhájit," řekl na adresu spolupracovníka Válkové. Po pátečním jednání s prezidentem řekl, že by se o post ucházet neměla.

Válková byla v posledních dnech kritizována kvůli svému článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Odmítnutí nominace ale Válková zdůvodnila jen svým někdejším členstvím v komunistické straně. V souvislosti s kritizovaným článkem s Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou, prohlásila, že za svými odbornými pracemi si dále stojí.

Zeman do Číny nepojede, do Ruska ano

Prezident v rozhovoru hovořil například také o plánované cestě do Číny, na které jej zastoupí právě Hamáček. Jedním z důvodů jeho rozhodnutí jsou chybějící čínské investice v Česku, řekl serveru Blesk.cz.

"Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala. Mluvím o investicích. A z toho vyplývá, že to, že tam pojede sice významná politická osobnost, ale přece jen ne prezident, je jakýsi signál," řekl Zeman. Za další důvod toho, že do Číny nepojede, označil to, že v zemi byl jako prezident už pětkrát a nyní je podle něj řada na někom dalším.

Zeman také chápe, že Čínu mohou iritovat kroky pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který usiloval o vypovězení ustanovení o politice jedné Číny ze sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem, nebo předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS), který plánuje cestu na Tchaj-wan. Pokud se Kuberova cesta uskuteční, podle Zemana to určitě poškodí české ekonomické vztahy s Čínou.

Zeman naopak potvrdil svou účast na oslavách konce druhé světové války v květnu v Moskvě. Při cestě do Ruska si chce stěžovat na pracovníka ruského ministerstva zahraničí, který kritizoval zavedení českého památného dne připomínajícího okupaci vojsky Varšavské smlouvy z 21. srpna 1968.

Pokud si to ruská strana bude přát, je Zeman připraven hovořit i o plánovaném pomníku takzvaným vlasovcům v pražských Řeporyjích, kvůli němuž vyjádřila ruská diplomacie pobouření. Podle Zemana by se vlasovcům neměly stavět podmínky, protože jeden jejich dobrý čin nemůže vyvážit řadu špatných, jichž se dopustili během druhé světové války.