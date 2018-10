Zeman se opřel do Trumpa a jeho cel, čínské fórum je podle něj "setkání přátel"

Prezident Zeman s novým čínským velvyslancem, který do Prahy přijel letos na podzim. | Foto: ČTK

"Pokusy vést obchodní války zvyšováním cel odporují učebnicím prvního ročníku ekonomie," prohlásil český prezident na účet Donalda Trumpa na Čínském investičním fóru.

Praha - "Jsem rád, že jsem již na pátém česko-čínském investičním fóru," zahájil prezident Miloš Zeman svůj projev na slavnostním večeru druhého a hlavního dne programu Čínského investičního fóra na Pražském hradě.

Zeman se s zhruba pěti stovkami hostů podělil o své "osobní stanovisko" na mezinárodní obchod. "Pokusy vést obchodní války zvyšováním cel odporují učebnicím prvního ročníku ekonomie," prohlásil český prezident.

Podle něj taková opatření mohou vyvolat i celosvětovou krizi. Nebylo to poprvé, kdy Zeman takto nepřímo kritizoval obchodní politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zavedl cla na dovoz zboží z Číny. Velmi podobně zformulované poselství sdělil prezident už v polovině září německé kancléřce Angele Merkelové a tamním podnikatelům při příležitosti státní návštěvy v Berlíně. Dnes si za tato slova vysloužil potlesk.

Čínské investiční forum označil Zeman za "setkání přátel, které spojuje strategické partnerství, které jsme uzavřeli s čínským prezidentem".

V čínské delegaci jsou především politici a podnikatelé. Nejvýše postaveným hostem je letos místopředseda stálého výboru Všečínského shromáždění Číny Chao Ťian-ming. S prezidentem Zemanem jednal během dnešního podvečera, a sešel se také s místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem.

"Byl jsem informován o Vašich jednáních a jsem velmi rád, že se zítra setkám se společností CITIC Group. Jsem velmi rád, že tato společnost přivezla do Prahy celé svoje vedení," řekl Zeman zhruba pětistovce hostů, z nichž asi polovina přijela do Prahy z Číny.

Prezident je prý přesvědčený, že přítomnost nejvyššího managementu CITIC bude mít dopady na velikosti investic v Česku. Konkrétní projekty vzájemné ekonomické spolupráce prezident odmítl vyjmenovávat, protože by takový výčet trval "až do půlnoci".

Zeman čínské investice v tuzemsku dlouhodobě podporuje, na jaře roku 2016 kvůli nim v Praze jednal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Oproti Čínskému investičnímu fóru před dvěma lety je to letošní, co do počtu účastníků, zhruba poloviční. Akci organizuje čínská strana ve spolupráci se Smíšenou česko čínskou komorou vzájemné spolupráce. Forum zastřešuje spolupráci šestnácti zemí střední a východní Evropy s Čínou.

