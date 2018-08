Zeman se sešel s americkým velvyslancem Kingem, připomněli si vznik ČSR

Mluvčí prezidenta a ambasády sdělili, že také jednali o bezpečnostních nebo ekonomických tématech.

Praha - Prezident Miloš Zeman se sešel s americkým velvyslancem Stephenem Kingem. Slavnostním obědem v pražské rezidenci velvyslance si připomenuli letošní 100. výročí vzniku Československa. Mluvčí prezidenta a ambasády sdělili, že také jednali o bezpečnostních nebo ekonomických tématech.

"Probírali širokou řadu témat, jakými jsou například společný zájem na evropské bezpečnosti v rámci přijatých závazků vůči NATO nebo příležitosti pro růst americko-českého ekonomického partnerství, včetně sektorů energetiky a obchodu," uvedl tiskový atašé amerického velvyslanectví Edward Findlay. Hovořili podle něj také o nadcházejících oslavách 100 let od navázání americko-českých vztahů.

Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka byla hlavním tématem "přátelského rozhovoru" spolupráce obou zemí v bezpečnostní a ekonomické oblasti. "Setkání bylo věnováno i 100. výročí vzniku ČSR a klíčové pomoci USA. Pan prezident pozval velvyslance USA do Lán," dodal Ovčáček.

V lednu 1918 předložil americký prezident Woodrow Wilson program 14 bodů, který dal základ uspořádání Evropy po první světové válce. Patřilo mezi ně právo národů na sebeurčení, což posloužilo jako základ pro rozpad Rakousko-Uherska a vytvoření samostatného Československa. Ovčáček již o víkendu v tiskové zprávě uvedl, že dnešním obědem Zeman symbolicky ocení roli Spojených států při vzniku Československa. "Nezávislá Československá republika by nikdy nevznikla bez přispění USA a prezidenta W. Wilsona, jenž ambice středoevropských národů podpořil," podotkl mluvčí.

Spojené státy mají v České republice zájem třeba o více než desetimiliardovou zakázku na vojenské vrtulníky pro českou armádu. Americká společnost Westinghouse by se také mohla zúčastnit případného tendru na výstavbu dalšího jaderného bloku v ČR.

Rezidence velvyslance USA. Mimořádná chvíle. Pan prezident s velkou radostí přijal pozvání velvyslance USA Stephena Kinga @USAmbPrague k slavnostnímu přátelskému obědu. Nezávislé Československo by nikdy nevzniklo bez přispění USA. Děkujeme! pic.twitter.com/c0tWRXmu2Z — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 28, 2018

Pražský hrad naopak zajímá, zda Zemana přijme americký prezident Donald Trump. Český prezident s Trumpem po jeho zvolení do úřadu amerického prezidenta telefonicky hovořil a Pražský hrad následně zveřejnil, že se v dubnu 2017 setkají v Bílém domě. Schůzka se ale neuskutečnila.

Český prezident v posledních letech jezdil do USA na zasedání Valného shromáždění OSN. Letos se zářijového setkání světových státníků nezúčastní. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí po obědě se Zemanem řekl, že ho prezident požádal, aby ho zastoupil. Místo předsedy vlády ale z časových důvodů do New Yorku odcestuje Jan Hamáček (ČSSD), který je pověřen řízením ministerstva zahraničních věcí.

Podle Koláře hájí Zeman zájmy Ruska: