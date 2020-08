Zeman se cítí po operaci ruky dobře, program na příští týden měnit nebude

Prezident Miloš Zeman se cítí po operaci zlomené ruky velmi dobře a rekonvalescence pokračuje bez problémů. Na Twitteru to dnes uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident podle něj neuvažuje o změně pracovního programu. V pondělí by podle původního plánu měl jet na návštěvu Jihomoravského kraje. Zeman je v nemocnici od úterního večera poté, co si zlomil pravou paži.

Kancléř prezidenta Vratislav Mynář po odpoledním setkání s prezidentem řekl, že Zeman začal poraněnou ruku rehabilitovat a dochází za ním fyzioterapeut, se kterým cvičí. Prezident podle kancléře již chodí po pokoji a delší dobu seděl v křesle, kde studoval pracovní materiály. Pokud i nadále nenastanou žádné komplikace, do domácí péče by měl být propuštěn v sobotu.



Pan prezident se cítí velmi dobře, rekonvalescence probíhá dle očekávání bez problémů, nenastala žádná komplikace. První krevní testy ukázaly, že celkový zdravotní stav je velmi dobrý.



Ovčáček na Twitteru uvedl, že první krevní testy prezidenta ukázaly, že jeho celkový zdravotní stav je velmi dobrý. Novinářům později na Pražském hradě řekl, že prezident z nemocničního pokoje pracuje, zajímá se o aktuální dění a plánuje schůzky na září. Týkat se podle mluvčího budou aktuálního politického dění na domácí i mezinárodní scéně. Zemana podle Ovčáčka potěšila přání k uzdravení od světových státníků i od občanů. Na Twitteru uvedl, že přání obdržel například od prezidentů Ruska Vladimira Putina, Izraele Reuvena Rivlina nebo Německa Franka-Waltera Steinmeiera. Prezident si podle zástupců Pražského hradu zranění způsobil pádem poté, co se po sledování večerních zpráv v televizi rozhodl jít bez hole. Už delší dobu trpí neuropatií nohou, kvůli níž musí při chůzi používat hůl. Převezen byl do ÚVN, kde mu lékaři operovali pravou paži. Implantovali mu do ní titanový šroub. Zástupci Pražského hradu ve středu uvedli, že rekonvalescence by měla trvat šest až osm týdnů, prezident bude zřejmě nosit ortézu. Kvůli zranění byl zrušen středeční prezidentův pracovní program. Měl se zúčastnit poklepání na základní kámen nové budovy Nejvyššího kontrolního úřadu a naplánovanou měl schůzku s kardinálem Dominikem Dukou. Další program má v plánu na počátek příštího týdne, kdy by měl v pondělí odcestovat na jižní Moravu. Podle Ovčáčka se o osudu cesty pravděpodobně rozhodne až na poslední chvíli. Pokud by se na ni Zeman vydal, byla by uzpůsobena vzniklé situaci. Po prázdninách se chtějí s prezidentem sejít premiér Andrej Babiš (ANO) a místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD) kvůli jejich snaze o odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje.