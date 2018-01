Zeman mění taktiku, půjde do dvou debat s Drahošem. Víc by diváky nudilo, vzkázal

před 3 hodinami

Miloš Zeman mění taktiku. Před druhým kolem půjde až do dvou televizních debat se soupeřem Jiřím Drahošem. Oznámil to poté, co vyhrál první kolo prezidentských voleb, v němž získal přes 38 procent hlasů.

Praha - Prezident Miloš Zeman, který vyhrál první kolo prezidentský voleb, se před druhým kolem voleb rozhodl změnit taktiku své kampaně. Půjde do televizních debat, a poprvé se tak utká se svým rivalem Jiřím Drahošem. Podle prezidenta začíná druhým kolem kampaň znovu od nuly. "Nikdy jsem se nebál jít do různých diskuzí. Jsem stále mladý, plný sil a energie," prohlásil Zeman. Před prvním kolem do žádné prezidentské debaty nešel s odůvodněním, že nedělá kampaň. "Nebudu mít nic proti dvěma debatám, kdyby byly dvě a více, tak uznejte, že by to diváky poněkud nudilo," dodal prezident. "Myslím si, že lidé, kteří si neodpracovali léta politické činnosti, tak ty už těch čtrnáct dní nezachrání," dodal prezident v narážce na svého protikandidáta Drahoše, který byl léta šéfem Akademie věd. Zeman poděkoval svým voličům, podporovatelům i manželce Ivaně. Pochvaloval si ještě lepší výsledek v prvním kolem, než jaký měl před pěti lety. "Zatímco před pěti lety jsem v prvním kole obdržel 24 procent hlasů a v druhém 54 procent, letos jsem již v prvním kole získal téměř 40 procent. Blahopřeji Jiřímu Drahošovi k hezkému druhému místu," prohlásil Zeman. Prezident zmínil také leták, který údajně někdo rozesílal do poštovních schránek lidem v Moravskoslezském kraji a podle nějž Zemanovi voliči nemusí v prvním kole chodit k volbám. "I kdyby ten letáček někoho ovlivnil, ve druhém kole už nikoho neovlivní," uzavřel prezident.

