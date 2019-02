Oba nás mají za ruské agenty, řekl Zeman. Připustil, že schůzka s Trumpem nebude

Český prezident Miloš Zeman s odvoláním na velvyslance USA v ČR Stephena Kinga uvedl, že schůzka s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem je nepravděpodobná. Zdůvodnil to tím, že je stejně jako Trump označován za ruského agenta a že některé jeho postoje nejsou v souladu se současnou americkou politikou. Uvedl to v neděli v pořadu Prezidentský Pressklub rozhlasové stanice Frekvence 1. Zároveň varoval venezuelského prezidenta Juana Guaidóa před pozváním amerických vojsk.

"Americký velvyslanec King nedávno na setkání se studenty právnické fakulty prohlásil, že tato schůzka je nepravděpodobná z toho důvodu, že Trump je obviňován z toho, že je ruský agent. A já jsem také obviňován z toho, že jsem ruský agent. No, a kdyby se setkali dva ruští agenti, nebylo by to úplně ono," řekl Zeman. Zopakoval, že ho Trump po svém zvolení do Bílého domu telefonicky pozval, pak ale podle Zemana nastalo mlčení.

Zeman v této souvislosti připomněl, že byl proti vydání ruského občana Jevgenije Nikulina do USA kvůli obvinění z hackerských útoků na servery různých amerických sociálních sítí. Uvedl rovněž, že podporuje čínskou společnost Huawei v boji s počítačovými firmami, zatímco "Američané v tom konkurenčním boji stojí na opačné straně".

"Nejsem ten, kdo by se jakékoli schůzky domáhal. Když mě někdo pozve, rád přijmu, ale když nepozve, tak se kvůli tomu rozhodně nezblázním," dodal Zeman.

Hrad oznámil pozvání od Trumpa k návštěvě Bílého domu už v prosinci 2016. Termín schůzky ale nikdy nebyl stanoven. Předloni v červnu Zeman uvedl, že od Trumpa dostal omluvný dopis za odsouvání schůzky. O tři měsíce později se pouze vyfotografoval s Trumpem při příchodu na recepci, kterou americký prezident pořádal pro účastníky zasedání Valného shromáždění OSN.

Guaidó by podle Zemana mohl skončit jako "venezuelský Husák"

Zeman se na Frekvenci 1 vyjádřil i k situaci ve Venezuele. Prozatímní venezuelský prezident Juan Guaidó by podle hlavy českého státu skončil jako "venezuelský Husák", pokud by kvůli řešení situace v zemi požádal o vojenskou intervenci v cizině, například v USA. Guaidó v pátek řekl, že je připraven povolit americkou vojenskou intervenci, bude-li to nutné.

"I když nemám rád latinskoamerické diktátory, a to ode mě ani nikdo nemůže čekat, tak taky nemám rád vojenské intervence, zvací dopisy a okupaci. Pokud Juan Guaidó udělá to, že nedokáže vyřešit tento problém v rámci Venezuely a bude se obracet na zahraniční protektory, tak skončí jako venezuelský Husák," řekl Zeman. Gustáv Husák se stal prezidentem v někdejším Československu po jeho okupaci vojsky Varšavské smlouvy a byl jedním ze symbolů kolaborace se sovětským režimem.

Předseda venezuelského parlamentu Guaidó složil prezidentskou přísahu koncem ledna poté, co parlament neuznal druhý prezidentský mandát Nicoláse Madura, protože vzešel z nedemokratických voleb. Česká vláda uznala Guaidóa prozatímním prezidentem, stejně jako další státy EU nebo USA. Naopak Rusko nebo Čína podporují Madurův režim.

Zeman ve středu Guaidóovi poblahopřál k převzetí úřadu a pozval ho do Česka. V dopise také vyjádřil naději, že se ve Venezuele zmítané ústavní krizí a masovými protesty podaří úspěšně přechod k demokracii. Guaidó má zemi dovést ke svobodným a demokratickým volbám.