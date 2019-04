Prezident Zeman přijme nástupce Novákové a Ťoka v pondělí

před 11 minutami

Prezident Miloš Zeman by měl přijmout kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v pondělí ve dvě hodiny odpoledne. Ještě před ním by se s prezidentem podle České televize měl setkat Vladimír Kremlík, který má nahradit ministra dopravy Dana Ťoka. O plánovaných změnách ministrů nominovaných do menšinového kabinetu hnutím ANO informoval premiér a předseda hnutí Andrej Babiš prezidenta ve středu.

Zeman se změnami souhlasí, nové ministry jmenuje 30. dubna po návštěvě Číny, na které ho budou doprovázet ještě současní šéfové obou resortů - Dan Ťok a Marta Nováková. Havlíček místo Novákové, Kremlík místo Ťoka. Babiš navrhl dvě změny ve vládě číst článek Havlíček nyní působí jako místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jako o novém ministrovi se o něm spekulovalo dlouho. Kremlík je na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) náměstkem. Premiér ve středu nevyloučil další změny v kabinetu, aktuálně ale navrhuje jen konec Novákové a Ťoka. Ťok se k odchodu rozhodl sám, rezignaci zdůvodnil únavou z častých útoků. O konci Novákové se mluvilo delší dobu, svůj odchod oznámila krátce před středečním jednáním Babiše se Zemanem. Konkrétní důvody její výměny Babiš neuvedl. Přehled Připomeňte si pět změn v Babišově vládě. Nejdéle sloužil Ťok, Malá vydržela 13 dní