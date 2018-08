Zeman přestal vykonávat prezidentskou funkci, myslí si kandidát do Senátu Drahoš

Bývalý šéf Akademie věd ČR a neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš kandiduje do Senátu za Prahu 4.

Neúspěšný kandidát na prezidenta a bývalý šéf Akademie věd ČR Jiří Drahoš se uchází o post senátora za Prahu 4. V rozhovoru pro iDnes.cz se vyjádřil i k počínání svého někdejšího rivala Zemana.

"Z mého pohledu vlastně přestal vykonávat prezidentskou funkci. Občas se někde objeví, ale nic aktivního se neděje. Nevím, jestli je to jeho program," hodnotí Drahoš a dodává: "Jestli je to jeho program, tak je něco špatně."

Zároveň má ale Drahoš pochopení proto, že Zeman svůj program mohl omezit kvůli zdravotním důvodům. "Já bych čekal, že prezidentská kancelář, pokud je ta druhá eventualita pravdivá, to, že není schopen zastávat spoustu věcí kvůli zdravotnímu stavu, tak by to měl někdo otevřeně říct," myslí si Drahoš. "Čili já jsem velmi zklamán a bonmot - já už jsem tomuto národu všechno řekl - to je pro mě naprosto nepřijatelné. To je selhání člověka ve funkci," dodává.

Ve volbách se Drahoš střetne se současnou senátorkou za Prahu 4 Evou Sykovou. Syková byla jeho soupeřkou když před devíti lety usiloval o post šéfa Akademie věd ČR. Drahoš později Sykovou odvolal z funkce šéfky Ústavu experimentální medicíny.

"Já jsem ji porazil v roce 2009, odvolal jsem ji z funkce v roce 2016, čili po sedmi letech, toto je důležité zdůraznit. Odvolal jsem ji v okamžiku, kdy se prokázalo, že porušuje zákon, že nutila pacienty, aby platili za klinickou studii, alespoň některé, což je protizákonné," vysvětlil Drahoš a zdůraznil, že v "tom nikdy žádný osobní aspekt nebyl".

Že by se Drahoš do Senátu nedostal si nepřipouští. "Záložní plán nemám. Jsem vědec v důchodu, ale stále přednáším, jezdím na debaty. V tom bych pokračoval," říká.

V honí komoře Parlamentu by se Drahoš rád věnoval celoživotnímu vzdělávání. "Náš vzdělávací systém potřebuje zásadní změny," tvrdí Drahoš.