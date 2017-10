Zeman pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády, pro jeho jmenování premiérem nebude chtít podpisy

před 1 hodinou

Prezident Miloš Zeman v úterý v Lánech podle očekávání pověřil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Je to neformální krok, který není zakotven v Ústavě, měl by ale vést k pozdějšímu jmenování Babiše premiérem. Šéf ANO už dal dříve najevo, že by chtěl vytvořit menšinovou vládu. Zeman tento záměr podpořil, pro jmenování Babiše premiérem nebude chtít podpisy většiny poslanců. Pověření jednáním o sestavení vlády Zeman použil už před čtyřmi lety předtím, než jmenoval vládu současného premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Sobotka po převzetí pověření Zemana pravidelně informoval o postupu jednání, než byl jeho kabinet uveden do funkce.

