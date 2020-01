Lepší scénka než se Sobotkou, hodnotil Kubera oběd na Hradě. Zeman ho poklepal holí

Předseda Senátu Jaroslav Kubera dostal od prezidenta Miloše Zemana jeho holí. Uvedl to dnes s úsměvem po společném obědě s hlavou státu a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem. Incident se podle něj stal na závěr jejich návštěvy.

"Pan prezident mně praštil hůlkou do hlavy, velice málo. Když jsme odcházeli, on mně poklepal na moji tvrdou hlavu. Takže nemůžu si stěžovat, bylo to příjemné," uvedl šéf horní komory. Podle něj to byla lepší scénka, než když hlava státu při oficiálním přijetí navigovala svou holí někdejšího premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD).

Kubera prezidenta obdaroval podobně jako předseda dolní komory. Zeman od předsedy Senátu dostal nůž, "ne proto, aby spáchal harakiri (rituální sebevraždu), jak by si přáli jeho nepřátelé, ale na dopisy," vysvětlil Kubera. Podle něj byl Zeman dárkem celkem potěšen.

Vondráček donesl hlavě státu "malou mobilní přenosnou palírnu" jako "důkaz moravské nadvlády nad přírodou". Palírna na pevný líh, na níž je podle předsedy dolní komory uvedeno prezidentovo jméno, je prý zcela funkční. "Takže může teďka v Lánech pálit vlastní brandy, vlastní slivovici," dodal Vondráček. Z Hradu si odnesl tužku, kterou mu věnoval prezidentův kancléř Vratislav Mynář. "Já jsem nedostal ani tu tužku," posteskl si Kubera.

Předseda Senátu si nicméně pochvaloval obědové menu. Nejvyšší ústavní činitelé pojedli hovězí vývar s játrovými knedlíčky a jehněčí kotletky v čabajkové krustě se šťouchanými bramborami, které byly podle Kubery exkluzivní. Jako dezert byly podávány domácí makové koláčky. "Vypadaly jako Babišovy koblihy, ale byl jsem ujištěn o tom, že to nejsou Babišovy koblihy, ale koláčky staročeské s tvarohem a s mákem.

Zeman a Kubera, který patří mezi náruživé kuřáky, podle předsedy Senátu tentokrát kvůli diskusi vykouřili méně cigaret než před rokem. Vondráček si ale posteskl, že ho zase trochu "vyudili". "Jsem rád, že kolegové jsou tolerantní a že jim nevadilo, že jim do toho kouření jím," dodal šéf Sněmovny. Vondráčkovi prý bylo podle Kubery líto, že nemohl přijet s celou rodinou jako premiér Andrej Babiš do Lán. "Já jsem neměl takový požadavek, aby rodina jezdila na Hrad, nemám to ani zapotřebí," dodal.

Kubera se také pochlubil, že se svezl v křesle, kterým prezident jezdí ve výtahu. "Nechal jsem se vyfotit, abych věděl, v čem budu za pár let tady sedět, doufám. Ne, to byl vtip," dodal předseda Senátu, který vážně zmiňoval možnost kandidovat předloni proti Zemanovi.

