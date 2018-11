Zeman pohrdá parlamentem, tvrdí opozice. Že by Babiše jmenoval znovu, ji nepřekvapilo

Výrok prezidenta Miloše Zemana, že by v případě pádu kabinetu opět jmenoval předsedou vlády Andreje Babiše (ANO), opoziční politiky nepřekvapil. Hlasovat o nedůvěře vládě má však podle nich stále smysl.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil v té souvislosti hovoří o pohrdání vůli parlamentu. Šéf ODS Petr Fiala označil Zemanův výrok za momentální vyjádření podpory Babišovi, předsedové KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a STAN Petr Gazdík zdůraznili, že i tak má smysl hlasovat o nedůvěře.

Zeman ve čtvrtek na TV Barrandov řekl, že kdyby poslanci příští pátek vyslovili nedůvěru současnému kabinetu, opět by pověřil Babiše. Opozice svolala hlasování kvůli dění kolem případu Čapího hnízda. Babišův syn Andrej v pořadu serveru Seznam Zprávy uvedl, že byl kvůli Čapímu hnízdu nedobrovolně držen na Krymu. Premiér to popírá, syn podle něj trpí schizofrenií a musí být pod dohledem. Babiš mladší to označil za lež.

Fiala na Twitteru napsal, že situace se stále vyvíjí. "Výrok prezidenta Zemana chápu jako momentální vyjádření podpory Andreji Babišovi, ne jako definitivní postoj hlavy státu," uvedl. Otázky kolem Babiše podle Fialy neumožňují, aby pokračoval jako premiér do vyšetření případu. Babiš v pátek ráno řekl, že sám nikdy neodstoupí.

Bělobrádek uvedl, že ho Zemanův postoj nepřekvapuje. "Hlasování (o nedůvěře) smysl má. Jinak bychom legitimizovali tu strašnou ostudu a rezignovali. Naopak musíme být vytrvalí a důslední," napsal Bělobrádek.

Pokud by Zeman skutečně postupoval tak, jak avizoval, pohrdal by tím vůlí parlamentu, který má mít v parlamentní demokracii vůdčí roli, zdůraznil Pospíšil. "Pokud Parlament vysloví nedůvěru vládě v důsledku aféry, která je spojena s premiérem, pak by měl prezident takové rozhodnutí respektovat a snažit se vyřešit politickou krizi tím, že najde jiného kandidáta schopného sestavit vládu," řekl Pospíšil. Zeman by podle něj východisko z případné krize nehledal, ale naopak ji prohluboval.

Také podle Gazdíka má i dál smysl o nedůvěře hlasovat. "Poslanci, kteří zvednou ruku pro nedůvěru vládě, dávají Babišovu kabinetu jasný signál, že trestně stíhaný premiér v kauze, kterou může ovlivňovat, je pro tuto zemi špatně," uvedl. Prezidentův postoj ho nepřekvapil.

"Ale pokud mluví o měsících vládnutí kabinetu v demisi, tak jen pokračuje ve své politice natahování ústavy. Je to smutné a pro budoucnost české demokracie hodně špatné," napsal Gazdík.

Také předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) považuje Zemanův plán pro případ pádu vlády za očekávaný krok. Poukázal na to, že v českém ústavním právu je možné vyslovit nedůvěru vládě bez dalších podmínek. "Některé země mají podmínku, že pokud někdo shodí vládu, musí mít variantu, jakou novou sestaví," řekl. Kubera také soudí, že Zeman by případně mohl mít v záloze i úřednickou vládu.