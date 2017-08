Zeman po dvou týdnech na veřejnosti: Ukázal se v golfovém vozíku i se slivovicí a zkritizoval dotace

před 56 minutami

Prezident Miloš Zeman po dvoutýdenní absenci zahájil svou oblíbenou zemědělskou výstavu Země živitelka. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček novináře ujistil, že prezident je v dobrém zdravotním stavu a v plném nasazení absolvuje plánovaný program. Zeman si při zahajovacím ceremoniálu neodpustil ani bonmot, kdy označil zemědělské dotace za "zvěrstvo".

České Budějovice - Prezident Miloš Zeman se zhruba po dvou týdnech ukázal na veřejnosti v golfovém vozíku, ale i s cigaretou v jedné a se slivovicí v druhé ruce. Dorazil do Českých Budějovic ve čtvrtek dopoledne, aby tu zahájil svou oblíbenou zemědělskou výstavu Země živitelka.

Naposledy se setkal s českými hejtmany na zámku v Lánech na začátku srpna, pak měl týden dovolené. Široká veřejnost ale neměla možnost vidět hlavu státu na vlastní oči déle než dva týdny.

O Zemanově zdravotním stavu politici i voliči spekulují od doby, kdy letos v květnu viděli televizní záznam, na kterém světoví státníci čekali na českého prezidenta vezeného golfovým vozíkem na společné focení. Po návštěvě asijské velmoci byl Zeman unavený, a tak Hrad na popud lékařů zvolnil jeho program.

Na zahájení veletrhu Země živitelka seděl prezident vedle o tři roky staršího exprezidenta Václava Klause. "Klaus vypadá o dost lépe, koukni se," zašeptala jedna z divaček zahajovacího ceremoniálu manželovi do ucha první dojem z obou českých státníků.

Zeman trpí cukrovkou, která se podle jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka zlepšila, a také polyfunkční neuropatií dolních končetin. Právě kvůli této nemoci prezident hůře a velmi pomalu chodí. V Budějovicích mu při vystupování i při nastupování do vozu pomáhala jako obvykle ochranka.

Při prezidentových výjezdech do krajů není obvyklé, aby se z místa na místo prezident dopravoval golfovým vozíkem jako právě ve čtvrtek v Českých Budějovicích. Zeman tento dopravní prostředek využil krátce poté, co veletrh zahájil.

Nejprve poseděl u malého stolku vedle pódia v Pivovarské zahradě. Hovořil tu třeba s jihočeskou hejtmankou Ivanou Stráskou a zároveň si dal slivovici. Pak vozíkem přejel na prohlídku expozice ve výstavním pavilonu Z. Cestu využil k pozdravu kolemjdoucích. Mával zástupům návštěvníků, kteří podél trasy čekali na možnost prezidenta zahlédnout, vyfotit si ho nebo natočit na mobil.

Protokol obvykle plánuje cesty Zemana tak, aby chodil co nejméně. Trasy tak bývají maximálně desítky metrů dlouhé. I v tomto byla akce v Budějovicích výjimečná. Prezident se totiž vydal na náročnější procházku mezi stánkaři v pavilonu Z. Hejtmanka ho přivedla také k prezentaci koláčů z Jihočeského kraje. Cestou mezi českou zemědělskou a potravinářskou produkcí se potkal i se senátorem Janem Velebou ze Strany práv občanů a jejich volebním superlídrem Františkem Ringo Čechem, který prezidenta oslovil "bratře".

Podle Ovčáčka je Zeman v dobré kondici. Necítí se tak unavený jako v květnu po návratu z Číny. "Program je připravený perfektně a pan prezident ho v plném nasazení absolvuje," řekl Ovčáček s tím, že na začátku září se hlava státu chystá na návštěvu Moravskoslezského kraje, bude zahajovat školní rok, čeká ho několik projevů a setkání s diplomaty.

Později má Zeman v plánu cestu do USA. "Pan prezident navštíví New York. Pro české novináře bude malý šok, až židovské organizace předají panu prezidentovi vyznamenání bojovníka za pravdu nebo za svobodu," upřesnil americké plány Ovčáček.

Na osobní schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě se však český prezident nepřipravuje. "Pan prezident navštíví USA a tam se s prezidentem Trumpem setká - nikoliv v Bílém domě, ale na recepci. My to vůbec neřešíme, plně chápeme, že prezident Donald Trump má plno věcí k řešení, má zahraniční i vnitropolitické problémy," dodal Ovčáček.

Program už podle něj není nutné prezidentovi kvůli únavě omezovat. "Kdybyste srovnala program z letošního a loňského září, bude úplně stejný," odpověděl na otázky redakce.

Evropské dotace jsou zvěrstvo, řekl zemědělcům prezident

Během svého vystoupení na zahajovacím ceremoniálu využil Zeman několik svých oblíbených bonmotů. Lidoveckému ministrovi zemědělství Marianovi Jurečkovi hned v úvodu řekl, že evropské dotace, které dostávali chovatelé na omezení produkce, "jsou zvěrstvo".

"Vloni byla speciální malá dotace na malé snížení produkce, kterou chovatelé v Česku využili jen minimálně. Využili ji především podniky ze zemí EU15," reagoval na výtky Jurečka. Dotace se týkaly loňské nadprodukce mléka.

Zeman také několikrát rozesmál dav diváků, když kritizoval projekt "Dešťovka" ministra pro životní prostředí Richarda Brabce (ANO). Tento plán je součástí série opatření, jež mají udržet vodu v krajině tak, aby jí nebyl nedostatek.

"U projektu dešťovka jsem se domníval, že jde o další šílený projekt na ochranu žížal. Pak jsem zjistil, že je to projekt na zachycení dešťové vody. Nic proti tomu, ať každý rodinný domek má plechový sud na dešťovou vodu. On už ho většinou stejně má," vypravoval Zeman a dodal, že namísto toho by měl ministr zajistit obnovu rybníků.

Ministr Brabec později dodal, že jeho úřad už obnovuje stovky, možná tisíce rybníků a revitalizuje vodní toky. "Vodu v krajině se snažíme zadržet všemi možnými způsoby," dodal Brabec.