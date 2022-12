Zeman nepřímo potvrdil, že uvažuje o jmenování nového šéfa Ústavního soudu

V nedělním pořadu Dvacet minut Radiožurnálu řekl, že ústava jej v tomto ohledu omezuje pouze povinností jmenovat předsedu konstitučního tribunálu z řad stávajících strážců základního zákona. A dodal, že se v pondělí setká s novým kandidátem na funkci ústavního soudce.

"Předpokládám, že poté jeho jméno předložím Senátu. Co bude dál, o tom budu přemýšlet, až tento problém vyřeším," řekl prezident na dotaz, zda se chystá jmenovat nástupce Pavla Rychetského ještě před koncem svého prezidentského mandátu. Ten mu vyprší v březnu, Rychetskému až v srpnu.

Některá média v minulých dnech psala o tom, že se Zeman chystá ještě před odchodem z funkce jmenovat šéfem Ústavního soudu Josefa Fialu, nynějšího řadového člena. Prezident se k věci dosud nevyjádřil, jeho kancléř Vratislav Mynář to však označil za spekulace. Koho chce nominovat na nového ústavního soudce, Zeman neprozradil. Podle něj by to bylo neuctivé k Senátu, který nominace schvaluje.

Možné jmenování nového šéfa Ústavního soudu Zemanem označují experti za protiústavní. Profesor ústavního práva Jan Kysela označil takový krok za těžko akceptovatelný ústavní exces. Podle ústavního právníka Davida Kosaře lze nového předsedu jmenovat až poté, co se funkce uvolní.

Předčasné jmenování nového předsedy by podle právníků bylo následně možné hodnotit jako takzvaný paakt, nicotné rozhodnutí. Je však otázkou, kdo, kde a jakým způsobem se může proti takovému paaktu bránit, případně jakým způsobem lze rozhodnutí nahradit či překlenout. Nově zvolený prezident by například mohl vyjádřit názor, že k paaktu nepřihlíží, a jmenovat někoho nového.

Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa v souvislosti se spekulací o možném Zemanově kroku poukázal na princip dělby moci. Politici se podle něj vždy snaží ovlivňovat moc soudní, a to i prostřednictvím personálních rozhodnutí. "Neměli by ale v justici nacházet horlivé pomocníky," řekl Baxa s tím, že k uskutečnění podobného plánu "vždycky musí být dva".

