Zeman může podle Vondráčka ještě přehodnotit, zda bude Vystrčila zvát na schůzky

Prezident Miloš Zeman může ještě přehodnotit své rozhodnutí nezvat předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na schůzky nejvyšších ústavních činitelů. Bude ale záležet i na dalším Vystrčilovu vystupování, řekl novinářům předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). Zeman v úterý poprvé nepozval Vystrčila na schůzku ústavních činitelů k zahraniční politice, zdůvodnil to Vystrčilovou cestou na Tchaj-wan.

"Pana prezidenta jsem se ptal, říkal, že to není nic, co by nemohlo být přehodnoceno, ale záleží také z velké části na panu předsedovi Vystrčilovi," řekl Vondráček. Podle něj je první krok na předsedovi horní komory parlamentu.

Vondráček také kritizoval Vystrčila za to, že v médiích uvedl, že Zeman lhal o průběhu dřívější schůzky nejvyšších ústavních činitelů. "Respektuji, že pan předseda Vystrčil je z politické strany, která je ve sněmovně v opozici, patří k demokracii, že zastává jinou pozici, názor. Myslím ale, že nejvyšší ústavní činitelé by měli komunikovat na nějaké seriózní diplomatické úrovni za každých okolností bez ohledu na to, z které jsme strany," řekl.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) novinářům řekl, že rozhodnutí o účastnících schůzky je záležitost prezidenta a že se uvidí, zda bude Vystrčilova neúčast dočasná, nebo trvalá. "Pro mě je důležité se s oběma komorami parlamentu o zahraniční politice bavit," řekl. Nadále bude navštěvovat jednání zahraničního výboru ve sněmovně i v Senátu.

Zeman Vystrčila na schůzku nepozval kvůli jeho cestě na Tchaj-wan. Vadilo mu to, že předseda Senátu zemi navštívil, i když mu cestu zbylí ústavní činitelé na minulé schůzce nedoporučili.

Na dnešní schůzce probírali vysocí politici zahraničněpolitická témata spojená s Ruskem, Čínou, Blízkým východem i Evropskou unií. Spekulovalo se o tom, že by mezi tématy mohla být i výměna předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje, podle Petříčka ale toto téma dnes v lánském zámku nepadlo.

Video: Schůzka v Lánech bez Vystrčila. Shodnou se ústavní činitelé na nouzovém stavu?