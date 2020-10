Zeman letos 28. října vyznamenání neudělí, slavnostní akt se o rok posune

Nová koalice na magistrátu v Děčíně ve čtvrtek podepsala koaliční smlouvu. ANO, Piráti, ODS, Změna pro Děčín a Volba pro Děčín budou mít v zastupitelstvu 15 hlasů z 27. Dosud řídí město v červnu odvolaný primátor Jaroslav Hrouda (ANO). V nové koalici ho nahradí jeho náměstek Jiří Anděl (ANO).

Na čtvrtek bylo naplánované zasedání zastupitelstva. Spekulovalo se o návrhu nového vedení, Hrouda však ve středu odpoledne zasedání zrušil. Zdůvodnil to zhoršenou epidemickou situací. Zastupitelé se ve čtvrtek ale sešli a před společenským domem Střelnice, kde se běžně zasedání konají, podepsali koaliční smlouvu a žádost o svolání mimořádného zastupitelstva. Konat by se podle Anděla mělo do tří týdnů.