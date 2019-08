Zeman jmenuje Zaorálka ministrem kultury, spor o resort skončí po čtvrt roce

Spor o ministra kultury začal v květnu, kdy demisi podal tehdejší šéf úřadu Antonín Staněk (ČSSD). Zeman ji ale odmítl přijmout a s jeho odvoláním otálel i poté, co mu žádost o změnu ve vládě zaslal Babiš. Staňka nakonec odvolal ke konci července, na jeho místo ale odmítl jmenovat nominanda sociální demokracie Michala Šmardu. Poté, co se proti návrhu ČSSD postavil i premiér, se Šmarda kandidatury vzdal. Sociální demokraté následně za svého zástupce na kultuře určili Zaorálka.

Zeman se s někdejším ministrem zahraničí setkal v pondělí. Zaorálek očekává, že se v případě řešení některých otázek na ministerstvu kultury mohou s hlavou státu dostat do sporu. Zaměřit se například chce na obsazení některých kulturních institucí, jejichž vedení jeho předchůdce Staněk koncem svého funkčního období změnil. Zváží například nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie v Praze.

Co sbližuje Lubomíra Zaorálka s kulturou

Ostravský rodák dokončil v roce 1982 studium filozofie a ekonomie na Univerzitě Jany Evangelisty Purkyně v Brně. Nejvíce se podle svých slov zajímal o Tomáše Akvinského, o kterém psal i závěrečnou práci. Poté působil jako dramaturg v ostravském studiu České televize. Tvrdí, že toto zaměstnání ale musel opustit z politických důvodů.

Na začátku 90. let nastoupil jako odborný asistent na katedru filozofie ostravské univerzity. Přednášel zde politickou filozofii, současnou filozofii, etiku a české politické myšlení 19. a 20. století.

Ke kultuře měl blízko i po část své politické kariéry. V ostravském městském zastupitelstvu zastával funkci předsedy kulturní komise a i v současnosti působí v Poslanecké sněmovně ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež a tělovýchovu.

Jak sám uvádí na svém blogu na Aktuálně.cz, mezi jeho zájmy patří literatura a divadlo.

"Já mám vlastenectví spojeno s kulturou. Pro mě je významné to, co dokázala vytvořit česká poezie a česká hudba, samozřejmě i výtvarné umění. Domnívám se, že kdo nepochopí českou poezii, kdo nezná český jazyk, ztrácí šanci znát svou zemi. Věci se nedají jednoduše překládat do cizích jazyků. Svět vnímám přes českou kulturu. A nestaví mě to proti ostatním státům. Obdivuji Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, jejich díla mi poskytují pocit sebevědomí, vlastenectví. To, co nám dala česká kultura, je obrovský kapitál," řekl v roce 1998 pro Plzeňský deník.

Jeho politická kariéra:

Zaorálek byl do Poslanecké sněmovny poprvé zvolen v červnu 1996. Před tím se politicky angažoval na Ostravsku, odkud pochází. V roce 1998 se stal místopředsedou ČSSD a od roku 2002 za stranu vystupoval jako stínový ministr zahraničních věcí. Od roku 2002 do roku 2006 působil jako předseda Poslanecké sněmovny a v letech 2010 až 2013 jako její místopředseda. Mezi lety 2013 a 2017 zastával post ministra zahraničí.