Ministrem školství bude Vladimír Balaš. Zeman ho jmenuje ve středu, potvrdil Fiala

Prezident Miloš Zeman ve středu jmenuje ministrem školství poslance hnutí STAN a ústavního právníka Vladimíra Balaše. V úterý se s ním sejde. Po pondělní schůzce s prezidentem na zámku v Lánech to řekl premiér Petr Fiala (ODS).

"Bavili jsme se o předpokladech pana profesora Balaše pro výkon funkce. Myslím, že to, co je tady podstatné, je výsledek, to znamená že pan prezident bude nového ministra školství ve středu jmenovat," odpověděl Fiala na dotaz, co Zeman říkal na návrh jmenování Balaše ministrem.

Premiér dodal, že prezident je seznámen s osobností Balaše a zná jeho dosavadní dílo. "Takže nakonec dospěl k tomuto rozhodnutí, které mi mohl oznámit již dnes," řekl Fiala. Prezidentem zvolený časový harmonogram podle něj umožní hladké předání funkce.

Místo ministra školství se uvolní na konci června, kdy hodlá rezignovat dosavadní šéf resortu Petr Gazdík (STAN). Podle Fialy už Gazdík demisi k 30. červnu podal. Ministr slíbil odstoupit kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr. Balaše do čela ministerstva navrhlo hnutí STAN, premiér se s kandidátem sešel v pondělí odpoledne.

Fiala Balaše označil za zkušeného právníka, který se zabývá otázkami mezinárodního práva s ekonomickými aspekty. Poznamenal, že dlouhá léta působí na vysokých školách, a má tak zkušenosti z prostředí vzdělávání a výzkumu. "Z tohoto hlediska má nepochybně všechny předpoklady, aby vykonával funkci ministra školství," řekl předseda vlády.

S kandidátem na ministra se v pondělí bavil i o potřebě pokračovat na ministerstvu školství v takové politice, která povede k uskutečnění programového prohlášení vlády. Shodli se na tom, že jednou z klíčových věcí je změna rámcových vzdělávacích programů a taková úprava vzdělávacího systému, aby se děti "dozvídaly méně faktů, ale měly více dovedností a schopností svoje znalosti použít".

Chci navázat na Plagu, řekl Balaš

Balaš po asi půlhodinovém odpoledním setkání s předsedou vlády řekl novinářům, že jako ministr by chtěl školství reformovat způsobem, který začal bývalý ministr Robert Plaga (za ANO). Koncepce ale podle něj navazuje i na to, co prosazoval jako ministr školství Fiala v letech 2012 až 2013. "Jak funguje základní i střední školství, se mi ukazovalo na vysokém školství, vím, jak se dá pracovat se studentem," uvedl Balaš. Posun od memorování ke školství zaměřenému na dovednosti je podle něj správnou cestou.

Za krátkodobý cíl označil zvýšit mimo jiné množství peněz určených na mzdy nepedagogických pracovníků. Zabývat by se chtěl také přeplněností středních škol. "Koncepce se měnit nebude, doufám, že ve prospěch všech, našich dětí i budoucnosti, se to podaří posunout dál," dodal Balaš.

Jako tehdejší děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni umožnil studium na přelomu tisíciletí předsedovi někdejší Unie svobody Janu Rumlovi, i když nedosáhl v přijímacím řízení požadovaného počtu bodů. "Nemám se za co stydět," řekl v pondělí k případu novinářům. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana pracoval jako děkan před příchodem "partičky, která dávala diplomy za prachy nejrůznějším lidem". "Nevidíme nic, co by bylo morálně pochybné tak, aby nemohl vykonávat funkci ministra školství," řekl v pondělí.

Balaš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je bývalým ředitelem Ústavu státu a práva, v současnosti působí v dozorčí radě ústavu. Do politiky vstoupil už v 90. letech. Od loňského roku je poslancem, jako člen STAN byl do Sněmovny zvolen Praze díky preferenčním hlasům.

