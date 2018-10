Zeman jmenoval Pořízkovou místopředsedkyní správního soudu, ve funkci nahradí Mazance

Místopředsedkyní Nejvyššího správního soudu jmenoval v úterý na Pražském hradě prezident Miloš Zeman Barbaru Pořízkovou. Soud má od začátku října nového předsedu, nástupcem Josefa Baxy se stal Michal Mazanec. Uvolnila se tak pozice místopředsedy, kterou Mazanec zastával v uplynulých 15 letech.

Praha - Barbaru Pořízkovou navrhl do funkce nový šéf Nejvyššího správního soudu (NSS) Michal Mazanec společně s dalšími dvěma kandidáty, a to ještě před svým ustanovením do čela soudu.

Pořízková v letech 1993 až 2001 pracovala jako právnička na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně. Od roku 2001 se v mezinárodní poradenské společnosti specializovala na daňové spory. V roce 2006 byla jmenována soudkyní a přidělena k NSS. Je autorkou odborných publikací se zaměřením na daňovou problematiku.

Pan prezident dnes na Pražském hradě jmenoval JUDr. Barbaru Pořízkovou do funkce místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu. pic.twitter.com/Y0Lq9Ub4Tn — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 9, 2018

Do pravomocí NSS spadá zejména rozhodování o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů o žalobách a návrzích na ochranu veřejných subjektivních práv.

Soud navíc rozhoduje v jediném stupni v některých specifických oblastech práva, zejména ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti, jakož i v řízení o některých kladných a záporných kompetenčních sporech mezi orgány veřejné správy. Jako kárný soud rozhoduje i o kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů.