Zeman jmenoval novým náčelníkem generálního štábu Opatu. Bečváře vystřídá na začátku května

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Aleš Opata za hlavní prioritu považuje rozvoj pozemních sil a pokračující nábor vojáků.

Praha - Prezident Miloš Zeman jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu Aleše Opatu. Ve funkci vystřídá Josefa Bečváře, který byl zároveň ze své pozice odvolán. Změna nastane od začátku května. Opata dosud na generálním štábu působí jako zástupce náčelníka generálního štábu. Za hlavní prioritu považuje rozvoj pozemních sil nebo pokračující nábor vojáků.

Zeman Bečvářovi poděkoval za vykonanou práci. "Sloužil jste dobře, sloužil jste poctivě a sloužil jste věrně," řekl. Opatu prezident podle svých slov jmenoval i kvůli tomu, že má zkušenosti ze zahraničních misí, a může tak být inspirací pro činnost armády. "Tato armáda není určena jenom k tomu, aby prováděla cvičení a manévry, ale také aby bojovala, například v Afghánistánu," řekl Zeman a zároveň podpořil návrh ministryně obrany Karly Šlechtové (ANO) na posílení českých zahraničních misí.

Bečvářovi mělo působení v armádě skončit loni, bývalý ministr obrany Martin Stropnický (ANO) mu závazek prodloužil do poloviny letošního roku. Bečvář požádal o další prodloužení do konce roku, ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) ale jeho žádost nepodpořila.

Výměnu poté odsouhlasila vláda i prezident. Funkce náčelníka generálního štábu se Bečvář ujal na začátku května 2015. V armádě by měl skončit na konci června. Své další působení si chce ještě rozmyslet.

Třiapadesátiletý Opata je vojákem 31 let. Postupně prošel řadou funkcí od velitele tankové čety, velitele praporu, velitele 4. brigády rychlého nasazení až po ředitele sekce na generálním štábu a zástupce náčelníka. V letech 2014 až 2017 byl národním vojenským představitelem na vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě.

Novinářům při jednání sněmovního branného výboru řekl, že práce náčelníka generálního štábu není nepopsaná kniha a vždy pokračuje v tom, co začal jeho předchůdce. Za hlavní priority svého působení označil rozvoj pozemních sil, ve kterých bude potřeba především přezbrojit 7. mechanizovanou brigádu na nový typ techniky. Nákup bojových vozidel pěchoty bude stát asi 50 miliard korun a půjde o dosud největší armádní obchod.

U letectva Opata označil za prioritní dokončení nákupu mobilních radiolokátorů (MADR) a vrtulníků. Jako další důležitou oblast jmenoval pokračování náboru nových vojáků. Časem si chce přivést své spolupracovníky. Zdůraznil ale, že k 1. květnu nevymění "půlku generálního štábu". "Nikdo ho nechce rozkolísat, chceme, aby generální štáb byl stabilní," poznamenal.

Šlechtová dnes novinářům ve Sněmovně řekla, že armáda potřebuje silného náčelníka generálního štábu, který dokončí nový systém velení a řízení armády. Dosavadní spolupráci s Opatou pochválila.

Bečvář z armády odchází podle svých slov po 45 letech. Další působení si chce rozmyslet během dvou následujících měsíců, kdy ještě bude aktivním vojákem. I do budoucna se chce obraně věnovat. Ke svému angažmá v čele generálního štábu řekl, že věděl, že to budou "strašně těžké tři roky", které budou plné papírování při přípravě základních strategických dokumentů jako koncepce rozvoje armády do roku 2025, obranná strategie nebo dlouhodobého výhledu obrany. Je přesvědčen o tom, že tyto základní dokumenty byly skutečně "odpracovány". S Opatou jsou podle něj ve shodě, že je potřeba v koncepci výstavby armády pokračovat. Bude se v ní podle něj odrážet aktuální vývoj, a mohou tak následovat "kosmetické úpravy". Strategické části ale podle něj zůstanou zachovány.

Bečvářovi dnes za tříleté působení v pozici náčelníka generálního štábu poděkoval sněmovní výbor pro obranu. Od poslanců dostal pamětní plaketu a dekret podepsaný všemi členy výboru. Předsedkyně výboru Jana Černochová (ODS) Bečvářovu práci vyzdvihla. Svému nástupci funkci slavnostně předá ve středu 2. května na pražském Vítkově.