Zeman jede do Číny, se svým zatčeným poradcem se ale nesetká. Ani se o něj nebude zajímat, řekl Hrad

Podle mluvčího Hradu Ovčáčka Zeman se svým poradcem není v kontaktu, ten přesto zůstává jeho poradcem.

Praha - Prezident Miloš Zeman do konce letošního roku navštíví Čínu. Se svým čínským poradcem Jie Ťien-mingem, který je vyšetřován kvůli podezření z hospodářské kriminality, se ale nesetká. A ani se nebude zajímat o to, jak se situace kolem bývalého šéfa CEFC vyvíjí. Na dotaz Aktuálně.cz to napsal Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Potvrdil, že Jie Ťien-ming Zemanovým poradcem zůstává. Na otázku, jak často je se svým poradcem prezident v kontaktu, ale Ovčáček odpověděl stručně: "Není".

Už letos v březnu Hrad oznámil, že chce vyčkat, až bude situace kolem Jie Ťien-minga, který je Zemanovým poradcem od roku 2015, vyšetřena.

O Zemanových zahraničních cestách, včetně té do Číny, informoval server Novinky.cz. "Německo, Slovensko, Čína a především Izrael. To je plán zahraničních cest pana prezidenta na září až listopad," sdělil serveru Ovčáček.

Jie Ťien-ming je vyšetřován od počátku letošního roku. Podle deníku South China Morning Post byl zatčen na pokyn čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

V březnu Zeman vyslal do Číny hradního kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého, aby zjistili okolnosti vyšetřování Jie Ťien-minga. Písemný záznam o výsledcích mise ale podle Hradu neexistuje, emisaři prý sdělili závěry prezidentovi pouze ústně.

CEFC v Česku koupila například podíly v aeroliniích Travel Service, cestovní agentuře Invia.cz, kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, je majoritním vlastníkem fotbalové Slávie i stadionu v Edenu.

Jie Ťien-ming jako Zemanův poradce vrhá špatné světlo na Česko, říká sinolog a ředitel Sinopsis Martin Hála v DVTV