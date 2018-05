"Zeman je agent Kremlu, neslouží českým zájmům." Poslanci kvůli novičoku svolávají tajné služby

AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami

Zeman ve čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem prohlásil, že v roce 2017 byl v Brně testován nervově paralytický jed označovaný jako A 230.

Praha - Výrok prezidenta Miloše Zemana, že se v Česku vyráběla a testovala látka novičok, odsoudila řada poslanců. Někteří budou chtít prezidentovo vystoupení řešit na půdě sněmovny.

Příští týden se Zemanovými výroky ke kauze novičok bude zřejmě zabývat bezpečnostní výbor, kde chce téma otevřít František Vácha z TOP 09. "Výbor budeme mít 10. května, a jestli to tam někdo neotevře, tak to udělám já. Jestli je to pravda, je to závažné porušení státního tajemství, jestli se u nás vyráběly nějaké chemické zbraně. Ale já nevěřím tomu, že by se u nás vyráběly," řekl Vácha s tím, že by podle jeho názoru měli poslanci požádat bezpečnostní složky státu o to, aby se vyjádřily k Zemanovu tvrzení, že se v Česku jed vyráběl a testoval.

Také další člen výboru Pavel Žáček (ODS) chce k novičoku jednat. "Ze strany prezidenta to není vhodná forma sdělení, bez dalších podrobností. Co tím chce vlastně říci? Že jsme se na útoku na Skripalovi ve Velké Británii podíleli, nebo co? Myslím, že by si měl konečně uvědomit, že je prezidentem České republiky," dodal.

Poslanec a člen zahraničního výboru Jan Lipavský (piráti) na Twitteru informoval, že bude iniciovat pozvání zástupců tajných služeb na zahraniční výbor sněmovny. "Prezident Miloš Zeman si ze zpráv tajných služeb vybírá ty střípky pravdy, které se mu hodí. Ruská oficiální propaganda to ad absurdum překrucuje dále," komentuje.

Poslankyně Jana Černochová (ODS) chce ve stejný den příští týden vyjádření prezidenta rozebrat na jednání stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství. "Tam to rozhodně otevřu," odpověděla na dotaz redakce. Poslanci budou chtít znát vyjádření přímo šéfa vojenských zpravodajců Jana Berouna, potvrdil Aktuálně.cz šéf komise Vít Rakušan s tím, že budou požadovat i předložení zprávy Vojenského zpravodajství o novičoku.

Černochová si myslí, že Zeman svými slovy vytváří kolem celé kauzy novičok mlhu, která může pomoci právě Rusku. "Prezident Zeman hřeší na to, že informace, o kterých hovoří, jsou v určitém stupni utajení, a nakládá s nimi přesně podle svého, manipulativním způsobem. Co jiného si myslet o výroku, který začíná slovy 'můj závěr zní'," napsala Černochová redakci s tím, že poškozuje důvěryhodnost Česka v očích spojenců.

Zemanovo vystoupení zkritizoval i stranický šéf Černochové Petr Fiala. "Prezident Zeman svými výroky o novičoku v ČR zbytečně napomáhá ruské propagandě. Podobné výroky a 'informace' neslouží zájmům ČR ani naší bezpečnosti," reagoval Fiala na Twitteru. Podle poslance za ODS Martina Kupky musí být v Kremlu na Zemana hrdí.

Podobného názoru je i Miroslav Kalousek (TOP 09). "Rusové ho mají na svou lživou propagandu. My ho máme na permanentní ostudu," napsal. Také podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila "prezident bohužel opět vystupuje v roli pomocníka ruské zahraniční politiky proti našim spojencům z NATO".

Zemana za jeho vyjádření kritizoval i šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík. "Miloše Zemana můžeme klidně považovat za aktivního agenta Kremlu," napsal.

K prohlášení Zemana o novičoku se vyjádřil i lidovecký senátor Václav Hampl. "Je to způsob, jak se zavděčit svým východním přátelům, nebo jen politická a rétorická neobratnost?" ptá se na svém Twitteru.

Vyjádření Miloše Zemana k novičoku v ČR je přesně v tom stylu, který zase umožní spřádat nejrůznější spiklenecké teorie. V Kremlu musí být na našeho prezidenta opravdu hrdí. — Martin Kupka (@makupka) May 4, 2018

Podle Jiřího Maška (ANO) prezident svým prohlášením o novičoku nic tajného nevyzradil. "Máme špičkové armádní toxikology a chemiky. To je vše, pan prezident nic utajovaného nevyzradil. Skutečnost, že máme špičkové toxikology, postavení Česka ve světě neoslabí," napsal redakci Mašek.

Předseda ČSSD Jan Hamáček ČTK napsal, že za klíčové pokládá sdělení, že mělo jít o látku podobnou, nikoli identickou, látce, která byla k atentátu v Salisbury použita. "Tudíž ČR nemůže být jakkoliv zmiňována jako země, odkud by použitá chemikálie měla pocházet," uvedl.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) dává Zemanovy výroky do souvislosti s čtvrtečním posunem v dotační kauze Čapí hnízdo.

Vždycky když má premiér Babiš nějaký průšvih, třeba že mu státní zástupci odmítnou stížnost proti trestnímu stíhání za Čapí hnízdo, přijde prezident Zeman a odpálí nějakou zahraničně politickou bombu. Náhoda? Nemyslím si. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) May 4, 2018

Zeman ve čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem prohlásil, že v roce 2017 byl v Brně testován nervově paralytický jed označovaný jako A 230. Státní úřad pro jadernou bezpečnost tvrdí, že tento jed nebyl novičok. Zeman ale věří zprávě Vojenského zpravodajství. V ní se podle Zemana říká, že přípravek A 340 (jak později Zeman látku označil) byl novičok.

Látkou novičok byl v britském Salisbury v březnu letošního roku otráven bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera Julie. Velká Británie z útoku obvinila Ruskou federaci. Ta s možnou výrobou novičoku několikrát spojila jméno České republiky. Premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Martin Stropnický a ministryně obrany Karla Šlechtová (všichni v demisi) takové informace odmítli.