Prezident Zeman nebude létat na zahraniční cesty, se státníky bude jednat v Česku

Pražský hrad očekává, že prezident Miloš Zeman bude příští rok jednat se zahraničními státníky především během jejich oficiálních návštěv v České republice. Důvodem je doporučení lékařů, aby nelétal na delší trasy. ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zahraniční cesty a návštěvy cizích státníků podle něj bude kromě zdravotního stavu ovlivňovat i pandemická situace.

"I jen zběžný pohled na stránky prezidentských úřadů srovnatelných zemí naznačí, že v důsledku pandemické situace zůstávají omezeny i bilaterální kontakty a oficiální cesty řady hlav států," uvedl Ovčáček.

Zemana kromě pandemické situace také omezuje jeho zdravotní stav, kvůli kterému byl od září do listopadu dvakrát v nemocnici, strávil v ní celkem téměř dva měsíce. Od té doby je prezident v domácí péči v Lánech, kde se o něj starají zdravotní sestry soukromé společnosti. Důvodem mají být komplikace spojené s jeho chronickým onemocněním, údajně jde o cirhózu jater. Zeman se také kvůli neuropatii nohou pohybuje na vozíku.

Pražský hrad by podle Ovčáčka příští rok rád uspořádal kvůli pandemii odložená jednání především s představiteli Moldavska, Bulharska, Izraele, Egypta, Itálie, Srbska a Švýcarska. "Jejich načasování záleží zejména na epidemiologické situaci," poznamenal. "Vzhledem ke zdravotním omezením pana prezidenta, jemuž lékaři nedoporučují létat obzvláště na delší trasy, přitom předpokládáme, že se bude jednat převážně o jednání v rámci oficiálních návštěv v ČR. Jejich konkrétní podoba je a dále bude předmětem diplomatických jednání," dodal mluvčí.

Ovčáček zároveň poznamenal, že by se mohly uskutečnit "bilaterální kontakty" představitelů sousedních států. Připomněl také několik summitů, které jsou na příští rok naplánovány, a to červnový summit NATO v Madridu, visegrádský summit zemí V4 na Slovensku a summit iniciativy Tří moří v Lotyšsku, který by se měl konat v první polovině roku. Účast Zemana na těchto akcích bude podle Ovčáčka také záviset na aktuální epidemické situaci a zdravotním stavu. Aktivní podle něj prezident bude i v souvislosti s českým předsednictvím v EU.

Obsahové priority prezidenta budou podle jeho mluvčího odpovídat jeho dlouhodobým a známým cílům. Věnovat se tak chce vztahům se sousedy a v rámci visegrádské čtyřky nebo s Izraelem, kde Zeman nadále podporuje přesun českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Pokračovat chce v ekonomické diplomacii a podpoře českých podnikatelů nebo v boji proti terorismu.

"Lze očekávat koordinaci s novou vládou ČR, zejména v souvislosti s plánovanými četnějšími setkáními pana prezidenta s panem premiérem," doplnil mluvčí.

Zemanovi na začátku března začne poslední rok ve funkci prezidenta, post již obhajovat nemůže.