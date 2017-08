Zeman bude jezdit po krajích dál. V žádném případě to není kampaň, trvá na svém Ovčáček

před 25 minutami

Prezident Miloš Zeman nebude měnit plán svých plánovaných cest po krajích v souvislosti s blížící se prezidentskou volbou. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček znovu odmítl, že by se jednalo o předvolební kampaň. Zároveň sdělil, že prezident respektuje právo předsedy Senátu vyhlásit termín voleb, který stanovil na 12. a 13. ledna. Kandidát Jiří Drahoš i Michal Horáček uvedli, že oznámení termínu voleb jejich kampaň neovlivní.

Praha - Prezident Miloš Zeman plně respektuje právo šéfa Senátu Milana Štěcha (ČSSD) vypsat termín prezidentských voleb. Novinářům to na středeční tiskové konferenci řekl Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Štěch termín prvního kola stanovil na 12. a 13. ledna 2018. Další z kandidátů, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, sdělil, že datum voleb je pro veřejnost významné, ale pro práci jeho týmu zásadní roli nehraje. Textař Michal Horáček uvedl, že na kampaň má připravené veškeré náležitosti, které vyžaduje zákon.

"Je plným právem předsedy Senátu termín takto vyhlásit," řekl novinářům Ovčáček. Připomněl, že Zeman podobně jako Štěch také vyhlásil termín říjnových voleb do Poslanecké sněmovny s větším předstihem. Až bude Štěchovo rozhodnutí o termínu voleb vydáno ve Sbírce zákonů, odstartuje Zeman oficiální volební kampaň.

Zeman podle Ovčáčka nebude zasahovat do plánu svých cest po krajích. V prvním zářijovém týdnu se vydá do Moravskoslezského kraje. Ovčáček znovu odmítl tezi člena nového Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran Jana Outlého, že by Zeman měl cesty do krajů v době kampaně zvážit nebo je zahrnout do volebního limitu. "Krajské cesty se konají od zvolení pana prezidenta na základě předvolebního slibu, nejde v žádném případě o předvolební kampaň," řekl Ovčáček.

Horáček sdělil, že mu volba dřívějšího z možných termínů nevadí. "Na fungování v režimu zákona o volbě prezidenta jsem připravený už dávno, mám transparentní účet a všechny další náležitosti, které zákon vyžaduje," uvedl Horáček, který podobně jako Zeman a Drahoš už oznámil překročení 50 tisíc sesbíraných podpisů, které vyžaduje ke kandidatuře legislativa.

Drahoš uvedl, že vyhlášení termínu vítá. "Pro naši veřejnost je to významná informace. Pro mě a můj tým, pro naši práci, to zásadní roli nehraje. Snad jen, že budu o týden dříve znát své soupeře," uvedl Drahoš. Na své strategii kvůli termínu nic nezmění. "Vyhlášením termínu voleb sice započala zákonem definovaná volební kampaň, už dříve jsem ale řekl, že do povoleného volebního limitu započítám také náklady vzniklé dříve," řekl.