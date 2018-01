Férové publikum i dotazy na sponzory kampaně. Naše debata Zemana s Drahošem bude jiná, slibuje ČT

před 5 hodinami

Prezidentští kandidáti Miloš Zeman a Jiří Drahoš se v závěrečné debatě v České televizi utkají už ve čtvrtek večer. Debata bude podle zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského rozdílná od té, která v úterý proběhla na TV Prima. Publikum podle něj bude komornější a rozdílný bude i výběr témat diskuse, kterou povede moderátorka Světlana Witowská. "Budeme zkoumat programy kandidátů, jejich motivaci, to, jak vedli kampaň, jak transparentně, a budeme se zajímat o jejich spolupracovníky," nastínil Lutonský, který je hlavním dramaturgem debaty.

V čem bude debata jiná než ta, která proběhla na televizi Prima?

Nechci se vyjadřovat k tomu, jak proběhla debata na Primě. Přistupujeme k tomu velmi zodpovědně. Stanovili jsme si tři kapitoly té debaty. V jedné části nastolíme agendu my - půjde o klasický novinářský rozhovor se dvěma kandidáty, kdy se ptá dramaturgie a moderátorka České televize. V další části se budou ptát nejvyšší ústavní činitelé: předseda Senátu, předseda sněmovny, předseda vlády. Plus tam jsou dotazy lidí z jedné jihočeské obce, kde dostali oba kandidáti stejný počet hlasů. Ve třetí části si stanoví témata sami sobě a navzájem si položí až tři otázky.

Na Primě volili témata, v nichž prezident nemá příliš mnoho pravomocí, jako například migrace. Vaše debata se bude držet témat, v nichž má prezident pravomoc zasahovat?

Určitě. Minimálně v tomto bude zásadní rozdíl. Protože budeme zkoumat programy kandidátů, jejich motivaci, to, jak vedli kampaň, jak transparentně, a budeme se zajímat o jejich spolupracovníky. Zároveň se budeme zajímat o politické dění, máme vládu v demisi a stíhaného premiéra. Dojde řeč i na zahraniční politiku, vztahy se spojenci a velmocemi.

Jak to bude s publikem?

Bude komornější. Nebude tam těžce zvladatelná situace pro moderátora, jak jsme mohli vidět včera. Každý z kandidátů si může přivést třicet podporovatelů a to bude všechno. Víc lidí v publiku nebude. Jak si je vyberou a zvolí, bude na nich.

Budete mít nějak ošetřené, aby se nevyrušovalo a zážitek z debaty byl lepší?

Vsadíme jednak na komornější debatu a myslím, že tyto věci jdou ošetřit něčím, co lze nazvat třeba návštěvnický řád. Budeme se tvrdě snažit, aby ti lidé dodržovali pravidla férovosti.

Budou existovat nějaká pravidla pro kandidáty?

Nebudeme jim měřit čas promluv nebo něco podobného. Moderátorka ale bude dbát na férovost a spravedlnost debaty. Budeme chtít, aby se střídali a měli stejný prostor na odpověď. Stejně přistupujeme ke všem rozhovorům.

Sledovat budete i pravdivost výroků?

To sledujeme pokaždé. Sledují to editoři a další.

Jak to funguje v praxi?

Je to role hlavního dramaturga. Ten sedí v přenosovém voze v režii, kde se sbíhají informace od dramaturgů, analytiků a editorů, a sám se rozhodne, co předá moderátorce, protože těch informací je mnoho. Vždy se musí rozhodnout, která informace je zrovna nejdůležitější. Může se stát, že už diskuse bude dávno u jiného tématu a bude na hlavním dramaturgovi, zda se vracet, když tam dojde k nějaké nefér praktice. Tohle děláme standardně. Pět editorů a dramaturgů plus pět až deset redaktorů, kteří na tom pracují on-line.

Potom z toho vydáte nějakou analýzu?

Plánujeme po debatě mimořádné vysílání Událostí, komentářů, kde by se měly nejpodstatnější věci objevit.

Budou pro Českou televizi tématem dezinformace?

Máme je tam jako jeden okruh témat, který bychom nadhodili. Protože se jeden z kandidátů kvůli nim sešel s bývalým premiérem Sobotkou. Témata, o kterých se chceme bavit, kandidáti dostali ve středu ráno.