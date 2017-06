Zeman 28. října vyznamená rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, o kardinálu Vlkovi neuvažuje

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Prezident Miloš Zeman vyznamená 28. října rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, řekl ve čtvrtek v TV Barrandov. Sáblíková má na kontě pět olympijských medailí, včetně tří zlatých, 17 titulů mistryně světa či 11 celkových triumfů ve Světovém poháru. Sáblíková je na předběžném seznamu lidí, které zvažuje navrhnout Zemanovi k vyznamenání Sněmovna. Prezident uvedl, že Sáblíkovou vyznamená bez ohledu na to, zda ji poslanci mezi kandidáty zařadí. Mezi jmény kandidátů na státní vyznamenání je v seznamu Sněmovny také nedávno zesnulý kardinál Miloslav Vlk. Zeman řekl, že o jeho vyznamenání neuvažuje. Vlk podle něj udělal všechno pro to, aby spory mezi církví a státem byly co největší.

Pokračujte dál