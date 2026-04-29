Ze Staromáku až k rozhlasu. Milion chvilek odhalil plán protestu, dorazí i blaničtí rytíři

Spolek Milion chvilek zveřejnil trasu chystaného pochodu na podporu veřejnoprávních médií. Účastníci protestu se nejprve sejdou na pražském Staroměstském náměstí, odkud vyrazí k budově Českého rozhlasu na Vinohradech. Shodou okolností v den jedenaosmdesátého výročí vypuknutí Pražského povstání, jehož symbolem se stal právě boj o rozhlas.
Organizátoři opouštějí dosavadní strategii protestů na jednom místě a chtějí dát nespokojenost najevo hlasitým pochodem. Účastníci demonstrace se sejdou v úterý 5. května v 17:30 na pražském Staroměstském náměstí. Odtud se v 18:00 vydají městem přímo před budovu Českého rozhlasu.
Hlavním požadavkem spolku je „okamžité stažení zákona na zestátnění veřejnoprávních médií a konec veškerých snah o politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu“. Organizátoři ve svém prohlášení varují před autoritářskými způsoby chování, rozkládáním státní správy a rétorikou o „deratizaci nevhodných lidí“, čímž narážejí na nedávné vyjádření Motoristy Filipa Turka, jež vyvolalo mnoho zlé krve.
Pokud politici návrh zákona nestáhnou, „uvidí, že tohle je pouze začátek,“ píše se v prohlášení Milionu chvilek pro demokracii.
„Myslí si, že jim ovládnutí veřejnoprávních médií projde bez většího odporu. Nehodláme být další zemí, kterou unesli lidé s autoritářskými manýry. Jsme přesvědčeni, že média politikům do rukou nepatří,“ uvedli dál zástupci Milionu chvilek s tím, že nedopustí, aby se „z ČT a ČRo stala hlásná trouba politiků“. Zároveň avizují, že již brzy oznámí termíny dalších protestních akcí po celé České republice.
Chystaný pochod má mít, dle zprávy na webu spolku, „silný kreativní náboj“. Do kroku budou podle organizátorů demonstrantům hrát bubeníci a možná dorazí i „oddíl blanických rytířů“, upozorňují zástupci Milionu chvilek. Ten vyzval občany, aby si místo klasických transparentů přinesli symbolické štíty na znamení toho, že jsou odhodláni nezávislá média bránit.
Lidé mají rovněž přinést podpůrné vzkazy adresované zaměstnancům rozhlasu a televize. Akce, ke které se mají zapojit i studenti, umělci či divadelníci, je podle organizátorů vhodná i pro rodiny s dětmi. Těm, kteří se nemohou zúčastnit osobně, spolek nabízí možnost podepsat aktuální výzvu na podporu ČT a ČRo online.
