Z postu policejního prezidenta na městský úřad. Lessy pracuje jako řadový referent

Dva z posledních policejních prezidentů po odchodu ze služby zůstali ve vysokých kruzích. Tomáš Tuhý působí jako velvyslanec na Slovensku, Martin Červíček se stal senátorem. Jejich předchůdce Petr Lessy podle zjištění Aktuálně.cz zvolil méně exponovanou profesní dráhu, pracuje jako řadový referent na magistrátu ve Frýdku-Místku. Za svou policejní dráhou podle vlastních slov udělal tlustou čáru.

Česko nezažilo dramatičtější odchod z funkce policejního prezidenta než v případě Petra Lessyho. Když ho Generální inspekce bezpečnostních sborů v srpnu 2012 obvinila z pomluvy a zneužití pravomoci úřední osoby, tehdejší ministr vnitra Jan Kubice ho obratem propustil od policie. Soud však jeho stíhání zastavil a Lessy se do nejvyšší funkce ve sboru na chvíli vrátil. Následoval post styčného důstojníka české policie na Slovensku.

Lessyho politicko-diplomatická kariéra skončila loni v květnu, souběžně s tím ze sboru odešel. Podle svého vyjádření dobrovolně. "Každá policejní generace někdy končí. Je jen otázka času, kdy si člověk uvědomí, že je ten správný čas," řekl Aktuálně.cz Lessy. "Takže jsem ukončil služební poměr, bylo to zcela moje svobodné rozhodnutí," dodal. Uniformu odložil po více než 25 letech služby.

Ze sboru plynule zamířil do veřejné správy. Na magistrátu ve Frýdku-Místku se uvolnil post řadového referenta na odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality. Lessy ze své dlouholeté policejní dráhy těžit nemohl, o místo se musel standardně ucházet. "Účastnil jsem se výběrového řízení a uspěl jsem," podotkl. "Nevrhl jsem se tedy do privátní sféry. Zůstal jsem v oboru, mohu čerpat ze svých zkušeností," dodal.

Svým způsobem se vrátil na začátek. Poblíž Frýdku-Místku žije, ve stejném městě začínal na místním oddělení službu u policie. Na tamějším magistrátu na stejném odboru, tehdy jako vedoucí, pracoval po propuštění od ministra Kubiceho. Vedoucím úředníkem byl více než rok. Když soud jeho stíhání zastavil, tehdejší ministr vnitra Martin Pecina ho posadil zpět do křesla policejního prezidenta.

Vyhazov od policie na hodinu

Do čela sboru se Lessy poprvé postavil v lednu 2011, kdy ministerstvo vnitra vedl Radek John. Lessyho jmenování provázela nedůvěra tehdejšího premiéra Petra Nečase. Ve své funkci se pak opakovaně střetával s ministrem vnitra Janem Kubicem. Důvody rozporů byly rozpočet policie, rozdílné představy o fungování sboru a především vzájemná nedůvěra. Kubice proto využil první možnosti, aby se soka zbavil. Posloužilo mu Lessyho stíhání

Generální inspekce bezpečnostních sborů Lessyho obvinila kvůli tomu, že předal své mluvčí dehonestující materiály na náměstka zlínské krajské policie Jaroslava Vaňka, podklady poté měly od ní putovat k médiím. Kubice Lessyho od policie okamžitě vyhodil, jak mu v takové chvíli dovoloval zákon. "Nedokážu si představit situaci, že bych nechal ve funkci policejního prezidenta, který je podezřelý ze spáchání dvou trestných činů," vysvětlil.

V říjnu 2013 Městský soud v Praze stíhání Lessyho zastavil a jeho obvinění označil ze nezákonné. Ještě jako policejní prezident kvůli stejné věci čelil kárnému řízení, jež skončilo jeho očištěním. Podle soudu se přitom nikdo nemůže za stejný čin zodpovídat dvakrát. Ministr vnitra Martin Pecina ho v prosinci 2013 uvedl zpět do funkce šéfa policie. Jenže na stejné židli už seděl Martin Červíček, který Lessyho po jeho vyhazovu nahradil.

Když to nešlo přes Interpol, šlo to přese mě

Dvojvládí v české policii trvalo měsíc, než Pecina Červíčka zbavil funkce. Podle názoru poradní komise ministerstva vnitra, jehož se Pecina držel, nebylo Červíčkovo jmenování platné. Na předchozí služební pozici náměstka policejního prezidenta skončil v rozporu se zákonem, fakticky jím tak nikdy nepřestal být. Lessy zůstal jediným policejním prezidentem, ale ve funkci chtěl podle svých slov jen stabilizovat sbor a poté sám odejít.

Jeho angažmá v čele policie se naplnilo 28. února 2014. Po dohodě s ministrem vnitra Milanem Chovancem zamířil jako styčný důstojník české policie na Slovensko, kde zůstal čtyři a čtvrt roku. Vedení sboru po něm převzal Tomáš Tuhý. "Koordinoval jsem spolupráci české policie se slovenskou a maďarskou. Přese mě se obraceli kolegové se složitějšími kauzami, když to nešlo přes Europol nebo Interpol," popisuje Lessy svou práci na Slovensku.

"Děly se tam opravdu velmi zajímavé věci, například setkání policistů i státních zástupců z Maďarska a ze Slovenska k různým typům přeshraniční kriminality. Vzhledem k dnešní propojenosti Evropy je taková funkce nezastupitelná," hodnotí smysl styčného důstojníka Lessy. Jeho mise skončila 31. května loňského roku, ve funkci ho vystřídal Marián Paštinský, který dlouhodobě patří k nejbližším spolupracovníkům Tomáše Tuhého.

Na práci u policie vzpomíná Lessy střízlivě. "Každý si svých pět minut slávy užije, takže rád vykonávám normální práci, aniž bych se musel stresovat z takových peripetií," říká s narážkou na dramatické chvíle v čele policie. Situace ve sboru se v jeho očích za tu dobu příliš nezměnila. "Jak to sleduji, tak si myslím, že to není o nic lepší ani o nic horší, než to bylo za mě," uzavřel.