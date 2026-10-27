„Že mě Okamura přelstil? Ani náhodou.“ S Bendou o tom, jak opozice prohrála první boj o poplatky

Marek Benda má pověst toho, kdo zná jednací řád Poslanecké sněmovny lépe než kdokoliv jiný. Ne nadarmo na něj poslanci jeho ODS i některých dalších opozičních stran spoléhají více než na kohokoliv jiného. Jenže ani Benda nezabránil tomu, že vládní koalice dostala velmi rychle přes první čtení zrušení placení koncesionářských poplatků ČT a Českého rozhlasu.
Aktuálně.cz probralo s Markem Bendou, nejzkušenějším parlamentním politikem, šílené noční dění ve sněmovně – a vítěznou taktiku předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury – s odstupem víkendu, tedy v klidu a bez emocí.
První otázka se přitom nabízela. „Nevymyslel to Okamura se svými lidmi chytře, když zabránili tomu, abyste několik dní jako opozice zdržovali schválení zrušení poplatků České televizi a Českého rozhlasu v prvém čtení?“ zněla otázka.
„On to vymyslel dobře z hlediska krátkodobého efektu,“ začal s odpovědí Benda, když fakticky přiznal Okamurovi určitý úspěch. Hned však dodal, že v žádném případě jej prý šéf vládní SPD nepřelstil. „Ani náhodou. Všechno další, co ve sněmovně v tento večer a noc udělal, tak udělal špatně,“ dodal Benda.
Minimálně začátek postupu SPD byl pořádně překvapivý. Benda přiznal, že skutečně nečekal páteční projednávání poplatků. „Téměř nikdo jsme si toho na začátku nevšimli. Vládní politici se tvářili, že se nic zvláštního neděje, i já měl pocit, že jedeme podle především domluveného plánu. Když ale začal mluvit Radim Fiala, najednou z ničeho nic zmínil poplatky,“ vrací se Benda k vystoupení předsedy klubu Okamurovy strany.
Benda okamžitě věděl, že je zle, bylo nutné zareagovat u řečniště a zároveň začít shánět opoziční poslance, protože někteří už prostě počítali s tím, že v pátečním odpoledni nebude třeba být ve sněmovně. Okamura navíc vyzrál na Bendu a další tím, že se usadil v křesle předsedajícího a nemínil do něj pustit opoziční místopředsedkyni Barboru Urbanovou.
„Tak se ještě nikdy nerozčílil“
Ke všemu zlému pro opozici se Benda nemohl spolehnout na „záchrannou brzdu“ v podobě přestávky na jednání klubu. Kdyby platila dosavadní nepsaná pravidla, Okamura by měl automaticky vyhovět žádostem opozičních klubů na tyto pauzy, což by protáhlo jednání zákonodárců minimálně o pár hodin. Okamura se ale rozhodl, že mimořádně nevyhoví a nechá o tom hlasovat.
To byla ta chvíle, kdy se Benda výjimečně přestal ovládat a nepřímo dal najevo, že je vládní poslanci cynicky převezli. „Kdy se hlasovalo o přestávkách? Nikdy se tak nestalo! Nikdy se tak nestalo!“ opakoval směrem k Okamurovi. „To je naprostá hovadina! Já už toho mám fakt dost,“ nebral si servítky rozčilený doyen parlamentních lavic.
On, mnohokrát vyzdvihovaný za precizní znalost jednacího řádu, křičel na předsedu sněmovny, který měl v celé slovní přestřelce navrch nejen z pozice toho, kdo drží hlavní páky řízení schůze. Benda se sice pokusil Okamuru přesvědčit, aby všechna předcházející hlasování označil za zmatečná, ale neuspěl. „V žádném případě ne,“ odvětil takřka pobaveně Okamura s tím, že automatický nárok na přestávky není v jednacím řádu.
Jestli někomu do té doby nebylo jasné, že Okamura s vládní většinou jsou rozhodnuti skutečně stůj co stůj prohlasovat zrušení poplatků ČT a Českého rozhlasu, tak teď o tom nebylo pochyb. A bylo to opravdu moc i na Bendu, který kdykoliv jindy stával v naprostém klidu v jednacím sále kousek od řečniště a jakoby nepřímo vzkazoval: Nikdo si na mě nepřijde. Teď si tedy přišel...
„Oni to provedli brutálně. Předvedli sílu. Ano, toto se jim podařilo,“ přiznává Benda s odstupem, ovšem hned vzápětí vysvětluje, proč se nemusí tento postup vládní většině vyplatit. A nejde zdaleka „jen“ o to, že styl projednávání pořádně naštval občanskou společnost, která i kvůli tomu protestovala hned v pátek před sněmovnou a v neděli zaplnila Staroměstské náměstí.
„Nebudeme s nimi mluvit. Dokud návrh nestáhnou.“
Nejdůležitější ze všeho bude pravděpodobné projednání celého zmiňovaného sněmovního postupu u Ústavního soudu. K němu Benda a další opoziční politici sbírají jeden důkaz za druhým, procházejí minutu po minutě to, co se ve sněmovně odehrálo a co by mohlo hrát v neprospěch Okamury a spol.
Benda zatím nechce mluvit podrobněji o tom, co všechno by před Ústavní soud přinesli, ale je přesvědčen, že toho bude hodně. A jednou z nejdůležitějších věcí, ne-li tou vůbec nejdůležitější, bude to, že Okamura zamezil většině opozičních poslanců vystoupit k poplatkům ve sněmovní debatě.
„Z hlediska potencionální ústavní stížnosti toto vládní většině přitížilo. Protože vystoupil jen jeden jediný řadový opoziční poslanec. Jinak nikdo. Došlo k porušení jednacího řádu,“ tvrdí Benda a argumentuje i tím, že šlo o jednací řád, který teprve nedávno s úpravami podpořili i vládní poslanci.
„A v něm je jasně napsáno, kdy lze omezit rozpravu. To je změna oproti minulosti, kdy byl počet vystoupení poslanců jen zvykovým právem. Teď to máme přímo v jednacím řádu a oni ho porušili,“ míní a upřesňuje, že do rozpravy bylo přihlášeno několik desítek opozičních poslanců. „Nedostali možnost vystoupit,“ stěžuje si. Podá tedy Benda s dalšími ústavní stížnost na sto procent? „Zatím je na odpověď brzy. Sbíráme informace,“ odpovídá neurčitě.
Oproti tomu zcela jednoznačně odpovídá na otázky, jestli je po divokém prvním čtení poplatků připraven s vládní většinou probírat poplatky už v klidu v nadcházejících týdnech. Právě to chce premiér Andrej Babiš, který tvrdí, že teď už bude vláda diskusi otevřená.
„Kostky jsou rozvrženy tak, že žádná diskuse s vládou možná není,“ reaguje odmítavě Benda, který se nemíní s nikým z vládních poslanců na toto téma bavit. Podle svých slov to udělá jedině za splnění klíčové podmínky. „Až stáhnou návrh na zrušení poplatků. Do té doby se není o čem bavit,“ tvrdí.