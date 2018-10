Zeman pošlapává principy naší země, hájí svůj protest v muzeu rozhořčený historik

Při sobotním slavnostním otevírání Národního muzea pronesl třívětý protest proti prezidentovi Miloši Zemanovi. Pětatřicetiletý historik Jakub Jareš svůj čin hájí slovy, že nelze hrát hru na důstojné uznávání prezidentského úřadu a přitom mlčet o negativech, které hlava státu má. S tím, že nevhodně narušil slavnostní okamžik nesouhlasí, naopak ho podle něj narušuje Zeman svým chováním.

Praha - "Hanba prezidentovi, který lže. Hanba prezidentovi, který nahrává diktaturám. Hanba prezidentovi, který vtipkuje o vraždách novinářů."

Tyto tři věty narušily ticho slavnostního okamžiku, který se v sobotu odehrál v panteonu Národního muzea. Těsně před projevem prezidenta Miloše Zemana u příležitosti znovuotevření zrekonstruované historické budovy je pronesl pětatřicetiletý historik a publicista Jakub Jareš.

Jeho poklidný hlas ozývající se z publika hostů slavnostního večera v tu chvíli nikoho k žádné velké reakci nevyprovokoval. Dav jen zahlušil a sám Zeman na začátku projevu stroze uvedl, že "každý máme úroveň, jakou máme". "A někdy tuto úroveň předvádíme i při těch nejméně vhodných příležitostech," doplnil.

Podle Jareše, kterého Aktuálně.cz oslovilo přes sociální sítě, ale slavnostní chvíle narušuje především sám Zeman tím, jak zneuctívá ústavu a tradice.

Co vás vedlo k vyřčení oněch tří vět?

Myslím, že je nebezpečné hrát hru na důstojné uctívání prezidentského úřadu a mlčet k tomu, že prezident se nezdráhá lhát, nahrává zájmům Kremlu a čínské komunistické strany, útočí na novináře a menšiny, anebo že využívá peníze pocházející z exekučního a úvěrového byznysu. (Aktuálně.cz v minulosti upozornilo, že mezi prezidentovy sponzory patřili lidé, kteří vydělávají na poskytování drahých úvěrů, exekucích, předváděcích akcích a dalších způsobech obchodu s chudobou, pozn. red.)

Narážíte na aktuální kauzu Saúdské Arábie, která se zpovídá z vraždy novináře Džamála Chášukdžího a Zeman na toto konto nedávno vtipkoval?

Narážím na všechny útoky na novináře, které kdy pan Zeman pronesl. Těch je mnoho.

Pokud se nemýlím, sám novinář jste…

Novinář už nejsem, pracoval jsem dříve, ještě během studia historie a politologie, v Aktuálně.cz.

Měl jste protest připravený? Pravděpodobně jste věděl, že na sebe strhnete mediální pozornost. Byl to váš cíl?

Cíl to nebyl a pronášel jsem to do konkrétní situace v panteonu. Jestli jsem něco čekal, tak nějakou reakci přímo na místě. Ale o tom, jestli něco říct, jsem přemýšlel skoro dva dny. Protože jsem neměl radost z toho, že trochu naruším akci Národního muzea, jehož slavnost to byla.

Sám vnímáte slavnostní okamžik, je podle vás vhodné k takovému protestu využít právě oslav sta let založení samostatného státu a znovuotevření Národního muzea?

To ale nejsem já, kdo slavnostní okamžik narušuje. Dříve premiér a nyní prezident Miloš Zeman tady dlouhodobě pošlapává a boří principy, na kterých republika vznikla, i ty, na kterých dnes stojí. Není prostě možné vysmívat se nejslabším, vtipkovat s Putinem o likvidaci novinářů, anebo překrucovat ústavu tak, aby z toho měl prospěch. To je narušení slavnostnosti, které trvá roky a desetiletí. Proti tomu jsou moje tři věty, které trvaly deset vteřin a nevstoupily nikomu do projevu, úplné nic.

A proč zrovna nyní? Co vás vybudilo to v ten okamžik pronést?

Prostě se nemůžeme tvářit, že je všechno v pořádku, když zrovna slavíme. Udělal bych to i jinde, kde bych se s prezidentem potkal. Je tam ale i ten důvod, že panteonu si vážím a přijde mi, že když v něm stavíme na piedestal Masaryka nebo Husa, tak prostě nejde přehlížet, že pod nimi mluví člověk, který lže a kašle na to, že rozděluje český národ.

Není těžké dohledat, že jste či jste byl politicky aktivní. Byl to tedy protest občana-historika, nebo politika?

Členem Strany zelených už nejsem a nebyl to asi ani protest historika, i když svoje povolání samozřejmě nemůžu oddělit. Byl to a je prostě jen občanský postoj.

Řešil s vámi někdo váš výstup ještě na místě, ať už z pořadatelů či prezidentské ochranky?

Pár lidí se mnou souhlasilo, pár nesouhlasilo. Někdo mi poděkoval. Ochranka mě pak z povzdálí trochu pozorovala, ale to chápu, je to jejich práce. Spíš mi teď přišlo několik sprostých hejtů na Facebooku včetně výhrůžek.

Mrzí mě, že v atmosféře rozdělené společnosti jako by nebylo možné prezidenta vůbec kritizovat, ani proti němu jakkoli protestovat, protože si to řada lidí vysvětlí jako útok na sebe. Chtěl bych proto říct, že to není protest proti komukoli, kdo prezidenta Zemana volil, anebo kdo ho má třeba rád. Každý má svoje důvody. Ale chtěl bych voliče pana Zemana naopak poprosit, ať k němu nejsou nekritičtí. Je to taky jen člověk, navíc politik, který si reflexi zaslouží.

Hodláte ve svém protestu nějak pokračovat?

V protestu má smysl pokračovat, pokud se jím upozorní na další lži, fauly anebo útoky na druhé. Ale samozřejmě protestování nic neřeší. Smysl má jenom nabídnout lepší vizi, což je tak trochu úkol pro nás všechny. I pro ty, kdo s prezidentem Zemanem v mnohém souhlasí, protože on není konec dějin - Česko musí vědět, kam směřuje a ne jen bránit současný stav.

Z jakého titulu jste byl na slavnostní večer pozván?

Pozvaný jsem nebyl z žádné funkce. Snad jen proto, že jsem historik, který se zabývá muzei a píše o nich texty. A dlouhodobě taky sleduji a připomínkuji přípravu nových expozic Národního muzea.

Nebojíte se, že po tomto vašem výstupu už podobné pozvánky nedostanete?

To přeci není něco, čeho by se mělo smysl bát. Pro někoho budu padouch, pro někoho frajer, ale fakticky jsem jen řekl tři věty. A jestli mě kvůli tomu někdo někam nepozve, tak prostě nepozve.